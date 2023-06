Perú no aceptó designación: Cancillería repliega a la cónsul Lidia Patty





13/06/2023 - 16:35:27

Mediante una nota oficial, el Viceministerio de Gestión Consular e Institucional instruyó a la cónsul en Puno, Lidia Patty Mullisaca, a constituirse en la ciudad de La Paz, con el fin de tomar conocimiento sobre las circunstancias para el desarrollo de sus funciones en la ciudad peruana, informó este martes la Cancillería boliviana. “Como respuesta a esta instrucción mediante una nota, la cónsul Patty anunció que acatará de manera inmediata la instrucción de la Cancillería boliviana para volver al país en próximas horas”, se lee en una nota divulgada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. La disposición del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia también fue comunicada al embajador boliviano en Perú, Carlos Aparicio, quien dará a conocer oficialmente el repliegue por las vías correspondientes. La decisión fue asumida luego de que el lunes, la ministra de Relaciones Exteriores de Perú, Ana Cecilia Gervasi, informó que el Ejecutivo de su país no admitió la designación de la cónsul de Bolivia en Puno por lo que solicitó el retiro de su designación. La canciller señaló que, mediante una nota del 6 de junio, se comunicó a la Embajada de Bolivia que Patty no podía ejercer funciones en Perú porque su designación no había sido admitida por su Gobierno. El Gobierno de Bolivia expresó su desacuerdo con la decisión de la Cancillería de Perú. “No compartimos la decisión de la Cancillería de Perú, en relación a la acreditación de la hermana Lidia Patty, designada como Cónsul de Bolivia en Puno”, señaló la viceministra de Gestión Consular e Institucional, Eva Chuquimia, a través de sus redes sociales. “Tampoco estamos de acuerdo con comentarios y expresiones inapropiadas que se han vertido”, enfatizó.