Comisión Mixta de Constitución tiene lista propuesta de reglamento para las elecciones judiciales





13/06/2023 - 16:26:51

La Comisión Mixta de Constitución tiene lista una propuesta de reglamento para el proceso de preselección de los candidatos que irán a integrar, previa elección, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Agroambiental (TA) y Consejo de la Magistratura (CM). La presidenta de la Comisión Mixta de Constitución, la senadora del MAS, Patricia Arce, explicó que la propuesta fue elaborada ante la demora del TCP que hasta la fecha no asume una determinación sobre la acción de inconstitucionalidad abstracta presentada por el diputado de Creemos, Leonardo Ayala, que paralizó por segunda vez todo el proceso de preselección. “Nosotros hemos ido trabajando en un proyecto de reglamentación porque el Tribunal Constitucional hasta el día de hoy no se ha pronunciado y no podemos seguir esperando y es por eso que hemos decidido hacer un nuevo reglamento y el día de hoy ya estamos presentando una propuesta”, indicó Arce en declaraciones a los periodistas en el edificio de la Asamblea Legislativa. Sin entrar en detalles, la senadora cochabambina solo comentó que la propuesta toma como soporte los alcances de la Ley Transitoria para garantizar el proceso de preselección de candidatas y candidatos para la conformación de los máximos tribunales de Justicia, que fue promulgada por el presidente Luis Arce el 5 de junio. Esta nueva “ley nos permite ser más flexibles y eso es lo que vamos a ir ajustando, porque lo que cada uno de los bolivianos quiere es que se lleven adelante las elecciones judiciales", sostuvo. Con esta norma, el Legislativo tendrá un plazo de 60 días para el proceso de preselección de los candidatos, mientras que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dispondrá de 100 días para organizar las elecciones judiciales que deben realizarse en el último trimestre de este año. El reglamento de preselección debe basarse en los requisitos establecidos en la Constitución Política del Estado, la Ley 025 del Órgano Judicial, la Ley 027 del Tribunal Constitucional Plurinacional y demás normativa aplicable. También debe garantizar que, del total de personas preseleccionadas, el 50% sean mujeres y se incluya a aspirantes con autoidentificación indígena originario campesina. Una vez que concluya el proceso de preselección y se remita las nóminas de candidatas y candidatos preseleccionados, el TSE organizará el proceso electoral. En el caso del Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Constitucional Plurinacional la elección se realizará en circunscripción departamental. La lista, para cada instancia, estará integrada por cuatro personas en cada departamento. En cada circunscripción departamental se elegirá a un magistrado titular y uno suplente para cada instancia. La magistrada o el magistrado titular será la o el candidato que obtenga el mayor número de votos válidos; la magistrada o el magistrado suplente será la o el siguiente en votación. En tanto, la elección del Tribunal Agroambiental se realizará en circunscripción nacional. La lista estará integrada por 14 candidatas y candidatos. Las magistradas o magistrados titulares serán las y los cinco que obtengan el mayor número de votos válidos y las magistradas o magistrados suplentes serán las y los siguientes cinco más votados. De igual manera, en el caso del Consejo de la Magistratura la elección se realizará en circunscripción nacional. La lista estará integrada por 10 candidatas y candidatos. Las consejeras o consejeros titulares serán las y los tres que obtengan el mayor número de votos válidos y las consejeras o consejeros suplentes serán las y los siguientes tres más votados. El orden de ubicación de las y los postulantes en la franja correspondiente de la papeleta electoral, se definirá mediante sorteo público realizado por el Tribunal Supremo Electoral. El TSE habilitará dos papeletas, una para la circunscripción nacional correspondiente al Tribunal Agroambiental y al Consejo de la Magistratura, y otra para la circunscripción departamental correspondiente al Tribunal Constitucional Plurinacional y al Tribunal Supremo de Justicia. Las y los electores emitirán un solo voto por cada institución. El escrutinio, conteo de votos en mesa y el cómputo oficial, se realizará por institución: Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura. A partir de la publicación de resultados por el Órgano Electoral, las y los candidatos electos, titulares y suplentes, en el plazo de hasta 30 días serán posesionados en sus cargos por el presidente Luis Arce. Las nuevas autoridades deben asumir sus cargos en enero de 2024.