Alvaro García votaría por Evo sobre Arce, pero alerta que el MAS dividido perdería la elección





13/06/2023 - 16:20:49

Erbol.- El ex vicepresidente Álvaro García Linera expresó este martes que en una elección entre Luis Arce y Evo Morales, daría su voto a este segundo, sin embargo, enfatizó que debería existir una reunificación del MAS, porque de existir una división para 2025 se corre el riesgo de que el movimiento popular quede fracturado por décadas. En entrevista con ERBOL, García Linera contextualizó que, de acuerdo con los datos de encuestas, el MAS dividido no lograría la victoria, pero unificado sería la fuerza política más importante de Bolivia y con clara oportunidad de volver a ganar las elecciones. “No tengo la menor duda de que votaría por Evo. No tengo la menor duda en eso, pero diciéndole: ‘qué terrible que hayamos llegado a eso y sé que estoy votando sin opción de ganar’. Luis separado de Evo, Evo separado del líder estatal: Luis, David, quién sea, pero sin el líder que está en el gobierno, no va a ganar las elecciones. Y eso va a ser terrible para tanta gente que durante tanto tiempo ha confiado en que al fin los indígenas puedan transformar Bolivia de manera duradera”, dijo García en el programa La Mañana en Directo. “Mi voto tiene un nombre clarísimo, pero también tiene una lectura: separados no hay victoria, unidos hay victoria”, agregó. García expresó su esperanza de que el conflicto del MAS no haya llegado al “punto de no retorno”, a pesar de todo el daño y las heridas que se está provocando al interior del Instrumento Político. “Sé que es difícil (la reunificación), sé que cada vez es más complicado, ello por lo que viene las acusaciones mutuas, pero confío en una dosis de realismo que les muestre que está división es suicida y que una reunificación en nuevas condiciones puede garantizar la continuidad del Estado Plurinacional otros cinco, 10 15 o 20 años por delante”, indicó. Alertó que si el MAS encara dividido la elección de 2025 significará también la fractura del bloque social y popular. “Es muy difícil lograr la unidad. Uno puede tardar décadas o siglos para lograr la unidad. Desde que esa unidad se fractura, volverla a construir no la va hacer en un año ni en cinco años. Volver a unir lo popular nos va a tardar décadas y ese es mi angustia”, lamentó. El ex segundo mandatario explicó que si al movimiento popular le va mal en 2025, para 2030 no recuperará. “Si lo popular se fractura el 2025, olvídese para las siguientes dos tres o cuatro generaciones”. “No juguemos con la unidad del pueblo. Hay que cuidarlo como lo más sagrado. Lo más importante que uno tiene la vida, la unidad del pueblo, porque una vez de que se cliza ya no se puede volver a colar ni con La Gotita”, instó.