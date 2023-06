Según la ASFI resultados del proceso de intervención al exBanco Fassil son altamente positivos





13/06/2023 - 16:17:41

Los resultados obtenidos del proceso de intervención al exBanco Fassil son “altamente positivos”, los depósitos de los ahorristas y la estabilidad del sistema financiero fueron precautelados, informó este martes el director ejecutivo de la ASFI, Reynaldo Yujra. “Después de transcurrir mes y medio del proceso de intervención al Banco Fassil, definitivamente los resultados que tenemos a la fecha son altamente positivos”, indicó el director de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), en conferencia de prensa. Explicó que el principal propósito del proceso de intervención, que inició el 26 de abril pasado, fue precautelar los dineros de los exclientes ahorristas de Banco Fassil y la estabilidad del sistema financiero. Ambos propósitos fueron logrados “de manera muy efectiva y contundente”. A la fecha, de todos los importes de depósitos transferidos a las nueve entidades financieras, el 60% se mantiene en las mismas y sólo el 40% fue retirado. “Es decir, la reacción de la población ha sido muy equilibrada, racional, absolutamente madura. No ha tenido que recurrir a las entidades para recoger todos sus depósitos, de llevarlos a sus casas”, destacó. Según Yujra, eso significa que hay “una confianza bastante evidente” en el sistema financiero boliviano y que Banco Fassil era la única entidad que estaba atravesando una situación difícil, muy particular. El 26 de abril de este año, la ASFI intervino el Banco Fassil debido a “malas prácticas” ejecutadas por los directivos y los ejecutivos de esta entidad. Ante ello, la cartera de créditos y los ahorros de los exclientes de esa ahora extinta entidad fueron transferidos a nueve entidades financieras. Esas nueve financieras son los bancos: Bisa, de Crédito de Bolivia, Económico, FIE, Ganadero, Mercantil Santa Cruz, Nacional de Bolivia, Unión y Banco Solidario (BancoSol). “El hecho de que no se hayan ajustado a las normas legales que rigen para el sistema financiero ha hecho que esta (ex) entidad tuviese en dificultades, al punto de llegar a una situación crítica de iliquidez. La causa por la cual ha sido intervenida está prevista expresamente en el artículo 511 de la Ley de Servicios Financieros”, recordó el director de la ASFI. Afirmó que el proceso de intervención fue llevado “en un sentido absolutamente técnico” y continúa llevándose en el mismo sentido, lo que a la fecha da como resultado que “el sistema financiero está mostrando su fortaleza y su solidez”.