Aduana presenta querella contra presuntos chuteros por tentativa de asesinato en Cochabamba





13/06/2023 - 11:58:28

El gerente regional de la Aduana, Hugo Domínguez, informó que personal de la Unidad de Control Operativo Aduanero (UCOA) ejecutó un operativo en la zona de Tiquipaya, identificando a un vehículo indocumentado, y cuando querían trasladarlo a la Aduana sufrieron agresiones por parte del conductor y otras personas. Este hecho habría ocurrido el pasado domingo 11 de junio. De acuerdo a la revisión efectuada, el motorizado incautado estaba con placas clonadas y sin registro de chasis en los Sistemas de la Aduana Nacional. La Aduana denunció que un grupo de personas atacaron con piedras, gases lacrimógenos y un bidón de gasolina para intentar incendiar el vehículo, poniendo en riesgo la integridad no sólo del personal del UCOA, sino también de otros vehículos particulares que se encontraban parqueados en cercanías. “Fueron interceptados y emboscados (…) han empezado a disparar en contra de uno de los vehículos del UCOA, habiéndose evidenciado que las balas han ingresado al vehículo. Esta situación pone en riesgo no solamente los operativos de la Aduana Nacional, sino que amedrenta precisamente a este tipo de controles", indicó Domínguez. Como consecuencia de ese atentado, la Aduana Nacional interpuso una denuncia contra los autores de estos hechos delincuenciales ante el Ministerio Público por tentativa de asesinato, toda vez que se tienen filmaciones que servirán de evidencia dentro del proceso. Al momento, el vehículo se encuentra comisado al interior del Recinto Aduanero, para el procesamiento correspondiente. “Estos hechos se han vuelto recurrentes, actualmente tenemos la afectación de varios vehículos que fueron dañados y personal que sufrió varias agresiones por contrabandistas; sin embargo, esto no hará que demos un paso atrás, seguiremos con más fuerza en esta lucha constante contra el contrabando”, manifestó el gerente regional de Aduana.