Lionel Messi habló sobre su futuro en la selección argentina: No creo que llegue al próximo Mundial





13/06/2023 - 11:38:42

Infobae.- Lionel Messi brindó una entrevista con la TV de China mientras se prepara para disputar el amistoso con la selección argentina ante Australia el próximo jueves en Beijing y dejó una frase contundente sobre su futuro en el equipo nacional: aclaró que no piensa estar en el Mundial del 2026 que se realizará en Canadá, México y Estados Unidos. “Todos los aficionados chinos y también de afuera quieren saber si usted podría jugar el siguiente Mundial, es decir Estados Unidos, Canadá y México”, le planteó el periodista durante la nota con Titan Sports. “En realidad lo dije algunas veces, creo que no, que este fue mi último Mundial. Ahora iré viendo cómo se dan las cosas, pero en principio no creo que llegue al próximo”, afirmó la Pulga. Estas palabras van de la mano a las mismas que esbozó en la previa a la coronación en el la Copa del Mundo. En octubre del año pasado declaró que “el Mundial de Qatar seguramente sea el último de mi carrera”. Aunque el capitán del combinado albiceleste le habría cerrado las puertas a disputar una nueva Copa del Mundo, aún quedarían algunos capítulos más por escribirse en la selección, ya que todo hace indicar que participará de los primeros partidos de las Eliminatorias rumbo a Canadá, México y Estados Unidos y la Copa América de 2024, donde los de Lionel Scaloni buscarán retener el título conseguido en 2021 en territorio brasileño. Justamente se llevará adelante en el mismo país donde jugará a partir de la próxima temporada. En las últimas horas, luego de no renovar su vínculo con el Paris Saint Germain, la Pulga anunció que recalará en la Major League Soccer de los Estados Unidos para defender la camiseta del Inter Miami, franquicia que tiene como una de sus principales caras al ex futbolista David Beckham. En la entidad de la Florida, que tiene como técnico interino a Javier Morales (uno de los principales candidatos a tomar el timón en Gerardo Martino), tiene entre sus filas a los argentinos Franco Negri, Benjamín Cremaschi, y Nicolás Stefanielli. Según pudo averiguar Infobae, Lionel Messi no jugará ante Indonesia ya que sería liberado para iniciar sus vacaciones tras una ardua temporada para luego focalizarse en Inter Miami, su nuevo club Al ser consultado sobre la final ante Francio y cómo casi se les escurre de la mano la gloria, Lionel Messi resaltó la importancia del grupo conformado por Lionel Scaloni: “Fue un momento difícil para cualquier equipo, en una eliminatoria en un Mundial mucho más. Tener un partido controlado y que en 5 minutos te lo empaten, y tener que ir a una prórroga; pero el equipo estaba fuerte y unido, y lo demostró de verdad. Lo venía demostrando hace tiempo. Creo que fue fundamental para salir de esa situación, para salir a jugar el suplementario como si no hubiese pasado nada”. El futbolista, que a mediados de este mes cumplirá 36 años, también se refirió a la vista que está realizando en China: “Como siempre, la verdad que siempre que venimos a China la gente siempre es muy cariñosa con nosotros. Vine muchísimas veces, ya sé cómo es el público del país también. Siempre estoy agradecido y contento de volver a estar acá”. El ganador de siete Balones de Oro tampoco quiso dejar pasar la oportunidad de elogiar al Barcelona, entidad que estuvo cerca de repatriarlo en esta ventana de transferencias: “Pasé muchísimo tiempo ahí, es mi casa desde muy chico. Es el club al cual amo, al igual que la gente. Pasamos muchas cosas juntos. Para mí era lindo que se escuchara mi nombre sin estar. Siempre agradecido con la gente de Barcelona”. Durante la entrevista también fue consultado sobre los futbolistas con los que compartió campo de juego a lo largo de su carrera y destacó algunos nombres, como los de Ronaldinho, Deco, Luis Suárez, Xavi, Andrés Iniesta, Sergio Busquets o Neymar. “Jugué en mi carrera con los mejores y disfruté de estar con ellos en el día a día”, manifestó. Luego, al focalizarse en los delanteros con los que jugó en ofensiva, añadió a Samuel Eto’o, Zlatan Ibrahimovic y David Villa. “No sé, enfrenté a muchos en 20 años de carrera. Tuve enfrente a muchísimos grandes defensores, equipos. Jugué al máximo nivel, con los mejores del mundo. En todos había defensores importantes”, explicó. Durante una reflexión por sus casi dos décadas de carrera, el rosarino comentó que “lo más importante es disfrutar de lo que uno hace. Yo tuve la suerte de hacer lo que más quería, que era jugar al fútbol. Mi carrera pasó muy rápido y lo más importante es disfrutar de todos los momentos. Pasa muy rápido y después se va a extrañar eso que pasaste y no vuelve”. Y luego, añadió: “Respeto a todo el mundo, tanto a mis compañeros como a los rivales. Es lo principal, hay grandes jugadores, también hubo y habrá. Disfruto del fútbol, que es lo que me gusta”.