De testigo clave a denunciada en el caso coimas se presenta a declarar en la Fiscalía





13/06/2023 - 11:30:49

Claudia C., inicialmente considerada “testigo clave” en el denominado caso “coimas millonarias” en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, durante la administración del exministro Juan Santos Cruz, se presentó este martes a declarar en calidad de denunciada ante la Fiscalía de La Paz. A su ingreso al Ministerio Público, acompañada de su abogado, adelantó que pedirá que se haga justicia y manifestó que teme por su integridad. El Ministerio de Justicia hizo seguimiento a una denuncia que se registró mediante las redes sociales el 30 de enero de 2023, sobre una presunta corrupción en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Casi de inmediato el Viceministerio de Lucha Contra la Corrupción y Trasparencia empezó los requerimientos a instituciones como Derechos Reales para cruzar información. Fue el 15 de febrero que Claudia C., exfuncionaria del mencionado ministerio, entregó información bancaria y fotografías de los chats que daban cuenta de presuntos ilícitos. Reveló que ella era la encargada de recaudar el dinero de las coimas y entregarlas al entonces ministro Juan Santos Cruz, ahora encarcelado en San Pedro. Claudia C. es la cuarta persona implicada; fue ella quien denunció en su momento que se hacían cobros de coimas millonarias para la adjudicación de obras. La exfuncionaria brindó su declaración inicial en calidad de testigo; sin embargo, fue convocada a una declaración ampliatoria, ya en calidad de denunciada. Según la investigación preliminar, Santos Cruz y su círculo realizaron movimientos económicos millonarios para adquirir bienes inmuebles y vehículos en Tarija y Pando con dinero proveniente – según la denuncia – de coimas cobradas a empresas para adjudicarse obras. Se develó que Alexander S. S., exfuncionario y sobrino de Santos Cruz, compró cinco inmuebles en un solo día; en tanto que, la exfuncionaria Viviana B. adquirió seis, en tres meses. Ambos tenían movimientos bancarios irregulares que superan los Bs 2,7 millones. Santos Cruz, Alexander S. S. y Viviana B., guardan detención preventiva en cárceles de La Paz, acusados de enriquecimiento ilícito tras los elementos de convicción colectados en su contra.