Futpoch rechaza proclamar a Evo Morales y pide esperar





13/06/2023 - 08:05:35

Correo del Sur.- El ejecutivo de la Federación única de Trabajadores de Pueblos Originarios de Chuquisaca (Futpoch), Fausto Escalante, rechazó ayer proclamar al expresidente Evo Morales en el encuentro que prepara el MAS para el 30 de junio en Sucre. El dirigente dijo que no es el momento. Sin embargo, confirmó que la organización asistirá al evento. Los dirigentes de la fuerza política, por su lado, explicaron que el principal objetivo de esa concentración es mostrar que la estructura oficialista está “más unidad que nunca” en Chuquisaca. No obstante, dejaron en manos de los asistentes una posible proclamación al jefe del MAS. “Nosotros no necesitamos una invitación. El instrumento político es de nosotros”, dijo Escalante, consultado sobre si la Futpoch asistirá al encuentro en cuestión, denominado “Revolución Urbana”. Además, dejó en claro que “no hay tal división en Chuquisaca”, en referencia a otros departamentos, donde surgieron el ala “evista” y otra “arcista”, y agregó que “estamos planificando un evento grande” para mostrar la unidad del MAS en Chuquisaca. Preguntado sobre si Morales será proclamado en el encuentro del 30 de junio, rechazó esa posibilidad, al menos de momento: “Eso yo desconozco, desconozco ese tema. No hemos coordinado todavía; además, no es su tiempo”, argumentó. Al respecto, el presidente de la Dirección Municipal del MAS, Hernán Ayllón, dijo que “las bases van a decidir eso” y aclaró que el evento no fue convocado para tocar ese asunto, sino para hablar de las “fortalezas y debilidades de nuestro gobierno”, algo de lo que se ocupará Morales en su discurso, según adelantó. “Entonces, sin duda alguna, hay mucho tiempo. El 2024 seguramente, en una interna, se decidirá eso, pero Evo Morales tiene mucho apoyo de los militantes del MAS”, agregó. En la misma línea, el presidente de la Dirección Departamental del MAS, Reynaldo Cruz, dijo que “el objetivo principal (de la actividad) es mostrar la unidad de toda la estructura, de toda nuestra militancia”, y dejar en claro que “no hay alas” de ningún tipo en Chuquisaca. Sobre la posible proclamación a Morales, afirmó que “nosotros no habíamos planificado eso, pero el evento es magno, el evento toma las conclusiones”, aunque señaló también que eso “se analizará en su momento” y que hoy la prioridad es la “unidad”. Consultado sobre si el presidente Luis Arce asistirá al encuentro, dijo que “no sabemos la posición que tome” y “estamos invitando a todas nuestras autoridades electas, no estamos haciendo a un lado a nadie”. La presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental, Katherine Ovando (MAS), que llamó a los militantes a asistir al encuentro, por su parte dijo que “es otro tipo de actividad la que tenemos ahora” y que, seguramente, las primarias darán a conocer a nuestros candidatos”. Anticipó que “vamos a estar más unidos que nunca”. “Al aparecer, la derecha espera que nos podamos fragmentar, pero no va a suceder”, finalizó. GUARDIA El presidente de la Dirección Muncipal del MAS, Hernán Ayllón, dijo que, si es necesario, en Sucre se constituirá una especie de guardia para garantizar la seguridad de Evo Morales, luego de que este denunciara que el Gobierno planea “destrozarlo” este mes con alguna demanda o montaje.