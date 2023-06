Testigo clave del caso coimas en Medio Ambiente revelará nombres de un viceministro y funcionarios implicados





13/06/2023 - 07:33:03

El Deber.- Desde las 08:30 la testigo clave del caso ‘coimas’ en el Ministerio de Medio Ambiente, comparecerá ante la comisión de fiscales que investiga el caso y en la misma hará conocer la participación, en el clan, de un viceministro y funcionarios de ese despacho, informó su abogado Abel Loma, quien dijo que su cliente llega atemorizada a esta audiencia por las múltiples amenazas que recibió. “Ha manifestado Claudia (Cortez) que estaría involucrado un viceministro, seguramente al declarar mañana (martes) va a dar algún detalle, pero se habla de coordinadores, directores generales que estarían implicados”, dijo el abogado defensor. El 1 de junio pasado la Fiscalía de La Paz alertó sobre una presunta “desaparición” de Claudia Cortez y el fiscal departamental, William Alave, dijo que se tramitaría una declaratoria de rebeldía de la principal testigo de los hechos irregulares en el Ministerio de Medio Ambiente en el periodo 2020-2023. El abogado de la denunciante apreció al día siguiente y dijo que los fiscales buscaron a su cliente en Santa Cruz, cuando ella entregó sus datos de domicilio en La Paz, entonces el Ministerio Público decidió bajar del sistema, el edicto que había publicado. No obstante, Cortez ya prestó una declaración informativa ante los fiscales el 16 de mayo, misma en la que entregó todos los detalles que también facilitó al Ministerio de Justicia en febrero de este año. Pese a esos antecedentes, los fiscales imputaron a Cortez y ahora debe concurrir como sindicada por este caso de legitimación de ganancias ilícitas. El abogado también dijo que ella tiene los nombres de los empresarios que acudieron para la recepción de contratos y por tanto, deberán ser investigados. El abogado considera que luego de esa declaración su cliente será aprehendida porque estos días hubo mucho amedrentamiento a través de llamadas telefónicas y a través de allegados. Pese a que la denuncia es por el cobro de coimas en al menos siete contratos millonarios de adjudicación de obras, la Fiscalía solo tiene a tres personas detenidas: el exministro Juan Santos Cruz; su sobrino, Jhonny Alexander Santos Sánchez; y la ex mano derecha, Rosa Viviana Bautista. Los controles Asimismo, el abogado cuestionó los controles que hay en lugares supuestamente vigilados, como los aviones y la Casa Grande del Pueblo, donde el exministro Santos tenía su despacho. El abogado dijo que su cliente relató que ella llevó en una oportunidad Bs 300.000 a la oficina de Juan Santos Cruz. Ese dinero tuvo que traer desde Tarija, no tuvo controles en el avión, la línea aérea que usó fue BoA; pero tampoco hubo control en los ingresos de la Casa Grande del Pueblo, donde todo visitante es revisado cuando ingresa, Loma no se explica cómo pasó esos controles. “No se entiende cómo es posible que, por ejemplo, 300.000 bolivianos ingresen al ministerio en la Casa Grande del Pueblo, no hay control en la puerta; en los aeropuertos, el tema que está de moda de Boliviana de Aviación. Este dinero que Claudia habría ido a recoger a Tarija era de 300.000 bolivianos, que había traído por Boliviana de Aviación”, dijo el abogado.