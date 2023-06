Advierten que con paralización de planta, Bolivia pierde confianza en compradores y dejará de vender 45 mil toneladas de úrea





13/06/2023 - 07:29:53

Página Siete.- Con el mantenimiento por 45 días que tendrá la Planta de Amoniaco y Úrea (PAU) el país dejará de producir y vender 45.000 toneladas del fertilizante por día, con lo cual se dejan de atender compromisos y se genera menor confianza de los compradores. “No es posible que la factoría pare cada vez”, advierten expertos. El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, admitió en una entrevista con Página Siete que la PAU se encuentra paralizada y que el gas que no se está utilizando en la factoría se exporta a Argentina a un precio mejor. La planta estará 45 días sin producir. El analista del sector hidrocarburos, Hugo del Granado, explicó que para la venta de úrea se tienen mercados comprometidos, plazos de entrega que se debe cumplir y no se puede dejar de producir el fertilizante. Lo mismo ocurre con gas que por la llegada de invierno en Argentina que tampoco se puede dejar de atender, aunque los volúmenes son flexibles. “La capacidad de la PAO es de 2.100 toneladas día y se supone que está trabajando a 50%, estamos hablando 1.000 toneladas día, en 45 días de paro son 45.500 toneladas de úrea que dejarían de producirse. Es una cantidad muy grande que se va dejar de producir y es una gran pérdida y perjuicio que tiene la PAU para cubrir costos, su depreciación y todos los insumos y mercado que deja de atender”, precisó Del Granado. Según el experto la planta para por un cambio de catalizadores que coincidió con el invierno cuando Argentina demanda más gas, pero es una “aberración” o contrasentido tener que dejar de producir úrea, un producto con valor agregado para vender una materia prima gas. Para Del Granado, la industria petroquímica debería ser una prioridad, así como la exportación de úrea porque se debe recuperar las inversiones en la PAU, porque el gasoducto hacía Argentina está depreciado y no hay un incentivo para que se priorice la venta de materia prima. Recordó que la PAO requiere 1,4 millones de metros cúbicos de gas natural para funcionar, pero como ha estado produciendo a la mitad de su capacidad, sólo demanda 0,7 MMmcd, por lo tanto tampoco se logra algo importante atendiendo la demanda argentina. El exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, opinó que la PAU necesita el cambio de un catalizador que es esencial para su funcionamiento y lo que se hará es desviar hacía Argentina el gas que no se empleará en la planta mientras dure el paro con un premio de 16 dólares por millón de BTU (unidad térmica británica). Esto, dijo, le dará un flujo de ingresos a YPFB, pero extraña que la planta ingrese en mantenimiento a cada momento, ya que debería funcionar los 365 días por lo menos dos o tres años y recién entrar en mantenimiento. Aseguró que con esto se deja de atender compromiso de exportacióny cada vez que la planta entra en paro, se genera incertidumbre en compradores de urea, quienes dejan de tener confianza y seguridad en la provisión del fertilizante de forma permanente. “Cuando no se tiene proveedor constante, se deja de confiar en él y cuando se decide la compra se lo hace en otras condiciones y precios menores”, alertó Ríos. En todo caso, dijo que el precio internacional de la úrea bajó desde 900 y 800 dólares la tonelada a 300 dólares, es decir un tercio menos respecto a la cotización de hace un año. Para José Padilla, analista del sector, el paro de la planta para priorizar la venta de gas hacía Argentina es un pretexto porque el problema es la falta del energético por la caída de la producción- “Además esta decisión va en contra de la política y el eslogan de la industrialización que propone el Gobierno, porque se venderá materia prima en lugar de un producto con valor agregado”, remarcó. La especialista Susana Anaya manifestó que el problema es que la Planta, con los arreglos que se hicieron, terminó costando unos 1.000 millones de dólares y los cálculos de flujo financiero que debía generar se hizo con un valor de 600 dólares la tonelada de úrea, cuando el precio internacional sólo era de 200 a 300 dólares al momento del estudio de factibilidad. “Se partió de bases falsas con un precio de la úrea más alto de sus niveles promedio históricos, el único momento que la Planta fue rentable en 2022 cuando el precio se disparó de manera coyuntural por la guerra en Ucrania. La Planta no es rentable, no cubre costos operativos y menos los costos de capital, fue mal diseñada y mal ubicada”, puntualizó. Además, Anaya recordó que desde el inicio de operaciones de la PAU se han presentado problemas técnicos, medioambientales y se han tenido que realizar inversiones adicionales. “El problema es que la Planta cada vez entra en paro y eso genera pérdidas y funciona con un gas con precio subsidiado, cuando se podría vender a precio internacional”, apuntó. ABI