Prada: Mecanismo definirá acciones y medidas de protección para garantizar derechos ante violencia contra Muriel Cruz





13/06/2023 - 07:26:14

Acciones inmediatas, seguimiento y definición de medidas de protección serán tomadas en la reunión del miércoles del “Mecanismo de prevención y atención inmediata de defensa de los derechos de las mujeres en situación de acoso o violencia política”, que fue activado por la agresión a la asambleísta Muriel Cruz, informó la ministra de la Presidencia, María Nela Prada. El mecanismo fue activado y convocado por el ministro de Justicia, Iván Lima, después de la solicitud hecha por Prada como consecuencia del ataque a Cruz cuando el viernes trataba de ingresar a una reunión del Legislativo departamental, que funciona en la Gobernación, para la posesión de dos asambleístas indígenas que ponen en riesgo el control legislativo de Creemos. “Son varias instituciones a las que permiten, en el marco de este espacio, la coordinación de acciones de inmediatas, seguimiento al caso y definición de medidas de protección”, explicó en una entrevista con Bolivia Tv sobre la reunión agendada para este miércoles. Cruz se encuentra internada con un cuadro de salud delicado, como consecuencia del brutal ataque del que fue objeto por un grupo de mujeres y hombres vinculado a los grupos de poder de Creemos, alianza del encarcelado gobernador Luis Fernando Camacho. Este mecanismo está integrada por representantes de los ministerios de Justicia y de Gobierno, además del Viceministerio de Autonomías, del Órgano Electoral, del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo, la Policía Boliviana, organizaciones representativas, autoridades electas a escala nacional y de las entidades autónomas. No solo Cruz fue agredida. En la lista también están Dilfe Renteria Aratea, Sandy Mamani Choque, Raquel Valencia Aspety, María Nela Baldelomar Dávalos y Susana Vaca Peña. Prada aseguró que estos hechos no son aislados y son promovidos por grupos racistas y fascistas. “Se debe hacer justicia, no se puede normalizar estos terribles casos de violencia que son llevados adelante por un grupo de esta derecha fascista que opera en nuestro departamento”, cuestionó. La Fiscalía inició una investigación por lo ocurrido el viernes. ABI