Proyecto de ley de manillas electrónicas de vigilancia no beneficiará a feminicidas, violadores y narcotraficantes





13/06/2023 - 07:23:38

Las manillas electrónicas que se decidió usar en Bolivia para bajar los índices de detenidos preventivos en cárceles no beneficiarán a los acusados por uno de al menos seis delitos, entre ellos feminicidio, narcotráfico y violación contra menores. Así lo establece el artículo 10 del proyecto de ley de uso, control y funcionamiento técnico del dispositivo electrónico de vigilancia que se encuentra en análisis en la Asamblea Legislativa Plurinacional. “No podrá sustituirse la detención preventiva impuesta por la medida cautelar de vigilancia del imputado mediante dispositivo electrónico de vigilancia cuando se traten de los siguientes delitos: delitos en los que la Constitución Política del Estado prevé imprescriptibilidad; delitos de feminicidio, infanticidio, parricidio, asesinato, homicidio, trata de personas, tráfico de personas, secuestro, violación, violación de infante, niña, niño o adolescente”, establece la norma. Tampoco se aplicará en “delitos de legitimación de ganancias ilícitas, terrorismo y financiamiento al terrorismo; delitos contemplados en la Ley 1008, de 19 de julio de 1988, del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, excepto cuando las imputadas sean mujeres embarazadas o con hijos menores a seis (6) años; asimismo, mujeres con hijas o hijos con discapacidad grave o muy grave”. Y en “delitos de tenencia, porte o portación y uso de armas no convencionales y tráfico ilícito de armas; delitos cuya víctima sea niña, niño o adolescente, adulto mayor, o persona con discapacidad”. El proyecto de ley fue elaborado por el Órgano Ejecutivo para reducir el hacinamiento carcelario. En la exposición de motivos de la propuesta legal, se señala que hasta enero de 2023 las personas privadas de libertad, entre recluidas sin determinación de culpabilidad o inocencia en detención preventiva o sentenciada, alcanzan aproximadamente a 24.913, de los cuales 8.553 (34.33%) cuentan con sentencia y 16.360 (65.67%) son detenidos preventivos. Conforme los datos de la Dirección General de Régimen Penitenciario, los privados de libertad están distribuidos de la siguiente forma: Santa Cruz con 3.548 sentenciados y 5.085 detenidos preventivos; en La Paz 1.156 sentenciados y 4.192 detenidos preventivos; y en Cochabamba 731 sentenciados y 2.773 detenidos preventivos. Tarija está con 799 sentenciados y 754 detenidos preventivos; Beni, 435 sentenciados y 671 detenidos preventivos; Oruro, 698 sentenciados y 815 detenidos preventivos; Potosí, 391 sentenciados y 794 detenidos preventivos; Chuquisaca, 469 sentenciados y 475 detenidos preventivos; y Pando, 326 sentenciados y 201 detenidos preventivos. La mayoría de los detenidos preventivos lo están por cometer el delito de violación de infante, niña, niño o adolescente: 3.691; le siguen robo y robo agravado con 3.319; violación 2.237; abuso sexual 2.055; delitos con menor frecuencia (homicidio y lesión grave y gravísima, en accidente de tránsito, abigeato, tentativa de asesinato, tentativa de robo, hurto) 1.839. También están por violencia familiar 1.085; asesinato 1.531; violación agravada 1.101; asistencia familiar 712; homicidio 570; feminicidio 615; estupro 428; tentativa de feminicidio 328; tentativa de homicidio 321; estafa y estafa agravada 245; tentativa de violación 226; corrupción niña, niño o adolescente 283; trata y tráfico de personas 156; abuso deshonesto 153 e infanticidio 148.