Gobierno de Bolivia no comparte veto de Perú a cónsul en Puno





13/06/2023 - 06:58:13

El Gobierno de Bolivia expresó este lunes su desacuerdo con la decisión de la Cancillería de Perú de no acreditar a Lidia Patty como cónsul en Puno y la solicitud de dejar sin efecto su nombramiento. “No compartimos la decisión de la Cancillería de Perú, en relación a la acreditación de la hermana Lidia Patty, designada como Cónsul de Bolivia en Puno”, señaló la viceministra de Gestión Consular e Institucional, Eva Chuquimia, a través de sus redes sociales. “Tampoco estamos de acuerdo con comentarios y expresiones inapropiadas que se han vertido”, enfatizó. Chuquimia indicó que el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia está analizando la información que la Embajada de Bolivia en Perú envió con relación al caso y su contexto. “Reiteramos que el Estado Plurinacional de Bolivia actuará siempre en el marco del Derecho Internacional”, ratificó Chuquimia. Horas antes, la ministra de Relaciones Exteriores de Perú, Ana Cecilia Gervasi, informó que el Ejecutivo de su país no ha admitido la designación de la cónsul de Bolivia en Puno por lo que solicitó el retiro de su designación. Durante su participación en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, Gervasi explicó que la Embajada de Bolivia en el Perú informó el 29 de mayo sobre el nombramiento de Patty como cónsul en Puno, quien a su vez ingresó al Perú el 31 de mayo y cumple funciones consulares desde el pasado 1 de junio. “Si bien no hay ninguna disposición en la Convención de Viena que impida el arribo de la encargada de la oficina consular, el Estado que envía (a su cónsul), debe informar al Estado receptor sobre esta designación”, precisó, reportó Andina. La canciller señaló que, mediante una nota del 6 de junio, se comunicó a la Embajada de Bolivia que Patty no podía ejercer funciones en el Perú porque su designación no había sido admitida por el Gobierno. ABI