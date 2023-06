Jueza niega acción de libertad y dice que toma de la Apdhb no representa peligro para salud de Carvajal





13/06/2023 - 06:53:58

Página Siete.- La jueza cuarta de instrucción en lo penal, Jimena Palacios, negó la acción de libertad presentada por la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), Amparo Carvajal, quien denunció la acción permisiva de la Policía con el grupo de choque del dirigente afín al MAS, Edgar Salazar, que tomó esas oficinas. Para la magistrada, estas acciones no representan peligro para la salud de la activista de 84 años, que mantiene 11 días de vigilia para recuperar esas dependencias. “La jueza ha denegado la tutela de la acción de libertad con el argumento de que no identificó cuál sería la acción u omisión del ministro de Gobierno (Eduardo Del Castillo) y del Comandante Departamental de La Policía (Jhonny Chávez), que fueron accionados por no garantizar la vida de la señora Amparo Carvajal”, informó a Página Siete el abogado Ricardo Rodríguez, defensa de Carvajal. Otro punto cuestionado en la resolución de la jueza Palacios, es que señala a Carvajal como la responsable del posible deterioro de su salud, si mantiene la vigilia en las puertas traseras de la Apdhb. Esto pese a que es un hecho de dominio público que la activista permanece en ese lugar por 11 días, en demanda de la devolución de sus oficinas por parte del grupo masista y su pedido no es atendido por la Policía y la Fiscalía. Rodríguez explicó que la Apdhb, representada legalmente por Carvajal, presentó una acción de libertad contra el ministro Del Castillo y el comandante departamental, por la falta de acción contra el delito de allanamiento cometido por el grupo de Salazar. Observó que, en lugar de ejecutar el desalojo de las personas violentas, la Policía mantiene el resguardo de las puertas de esas oficinas, como protección a los allanadores. En la audiencia, los presentantes de la Policía afirmaron que los policías están ahí para resguardar la seguridad de ambas partes y evitar enfrentamientos. Al margen de los cuestionamientos a la Policía, el segundo recurso legal presentado por la Apdhb es una acción de amparo constitucional por el tema de fondo, la propiedad y posesión de esas oficinas. En ese caso la demanda es sólo contra Salazar. Dicha audiencia debía desarrollarse el domingo, pero fue reprogramada para hoy a los 8:30, sin embargo, debido a problemas de conexión digital ahora la audiencia se desarrollará mañana a las 14:00, de forma presencial en la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia. Grupos de choque Mientras la audiencia de acción de libertad se desarrolló hoy de forma virtual, grupos reducidos de funcionarios y militantes del MAS lanzaron varias convocatorias por sus redes sociales, con el fin de respaldar la toma de la Apdhb. Según los datos difundidos, una primera concentración estaba programada para las 9:00 en puertas de la Casa de la Cultura, otra en la plaza del Estudiante a las 10:00 y una más a las 11:00 en puertas de la Apdhb, sólo la tercera se cumplió. El argumento de la facción dirigida por Salazar, para la toma de la Apdhb, es el pedido de justicia para las víctimas de los enfrentamientos que se dieron en Sacaba, en Cochabamba y Senkata, en La Paz, durante los conflictos de 2019. Para ese fin, convocaron a sectores campesinos que desde las 10:00 aguardaron algún tipo de pronunciamiento por parte de Salazar en las puertas de la Apsdhb, que dan a la avenida 6 de Agosto. Finalmente, sólo unas 30 personas, con carteles y gritos, se pronunció a las 13:20, aproximadamente. Página Siete habló con algunos de los que se presentaron, quienes admitieron su militancia con el Gobierno del MAS, pero ninguna supo explicar el motivo de la movilización, asimismo, varias de las mujeres de pollera que se presentaron desconocían el nombre de Salazar y a qué organización representaba.