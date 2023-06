Lady Gaga se niega a pagar la recompensa tras recuperar a sus perros





12/06/2023 - 19:59:38

En 2021, Lady Gaga ofreció una recompensa de un millón de dólares a cualquier persona que la ayudara a recuperar a sus perros Koji y Gustav, los cuales le fueron robados a su cuidador. Sin embargo, ahora la cantante se niega a pagar la recompensa, que un principio prometió, además de asegurar que no haría preguntas siempre y cuando le devolvieran a sus mascotas. Una mujer de nombre Jennifer McBride fue quien finalmente entregó a los perros en una estación de policía dos días después de que fueron secuestrados, pero finalmente no obtuvo recompensa alguna. En febrero pasado McBride demandó a la cantante por incumplimiento de contrato, fraude por realizar promesas falsas y por tergiversación para reclamar dicha recompensa, sin embargo, Lady Gaga presentó un documento para desestimar la demanda argumentando que Jennifer forma parte de las personas que orquestaron el plan para robar a los perros. "La demandante Jennifer McBride pretende beneficiarse de su participación en un delito. La ley no permite que una persona cometa un delito y luego se beneficie de él", asegura el documento McBride asegura que se comportó como una buena persona que sencillamente encontró a los perros en la calle por pura casualidad y no tenía "ni idea" de que pertenecían a Lady Gaga, sin embargo, los abogados de la intérprete de Bad Romance aseguran que la mujer era una de las cómplices del delito. Finalmente, en diciembre pasado McBride fue condenada a dos años de libertad condicional tras declararse inocente del delito y tras cumplir con su condena aseguró que ella cumplió con los términos de Lady Gaga, sin embargo, no recibió la recompensa. De igual forma, también le exige a la cantante los gastos que hizo con su abogado, además de daños económicos derivados por perder su calidad de vida