Perú rechazó la designación de Patty como cónsul porque vulneró la Convención de Viena





12/06/2023 - 19:22:39

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú comunicó al Gobierno de Bolivia la no admisión de Lidia Patty como cónsul en Puno y pidió se retire esa designación por transgredir normas consulares enmarcadas en la Convención de Viena. Un legislador peruano exigió la expulsión de Patty por ejercer funciones diplomáticas sin haber sido antes admitida por el gobierno peruano. “Se tiene evidencia que la referida persona ha ejercido funciones consulares desde el 1 de junio, motivo por el cual esta Cancillería comunicó a la Embajada de Bolivia, mediante nota de fecha 6 de junio, que dicha funcionaria no podía ejercer funciones consulares, toda vez que su designación no ha sido admitida por el Gobierno del Perú”, informó la canciller peruana Ana Cecilia Gervasi. Señaló que el ejercicio de funciones consulares de Patty no ha sido admitido por el Estado peruano, por lo que considera que ese acto se constituye en una transgresión a las normas de Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963. “Por tal motivo en la fecha se convocó al representante diplomático de Bolivia en nuestro país a efectos de que retire esa designación, dada que la misma no es aceptable para el Perú”, indicó la autoridad. Detalló que la Embajada de Bolivia informó sobre esa designación el 29 de mayo, luego, Patty ingresó a territorio peruano el 31 de mayo y a la fecha permanece en ese país. Sobre el tema, el congresista peruano Ernesto Bustamante respaldó la decisión de su gobierno y exigió la expulsión de Patty por ejercer funciones sin haber sido admitida antes. “La señora Lidia Patty Mullisaca debería ser expulsada porque lo que ha hecho es (que) ha tomado funciones de atribuibles a un funcionario de un Estado extranjero sin tener el acuerdo del Perú”, apuntó.