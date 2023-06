Juez ratifica condena de dos años de prisión contra Rómulo Calvo por ultraje a la wiphala





12/06/2023 - 19:16:47

El juez décimo quinto de sentencia en lo penal Carlos Moreira formalizó este lunes la sentencia de dos años de cárcel contra el excívico cruceño Rómulo Calvo por el ultraje a la wiphala en septiembre de 2021. Lo hizo durante la lectura de la sentencia, en la audiencia que cierra el proceso que se activó el 9 de abril de 2022 con la imputación formal realizada por la Fiscalía Departamental de Santa Cruz. Calvo fue declarado culpable por el delito de ultraje a símbolos patrios y absuelto del delito de racismo y discriminación. A partir de la fecha, la defensa de Calvo tiene 15 días para apelar. Calvo se refirió al símbolo patrio como “un trapo” y descartó que represente a Santa Cruz. “Un trapo no hace nada, un trapo no nos representa”, afirmó en octubre de 2021, cuando se realizaba el “Wiphalazo”, como parte de un acto de desagravio al símbolo de los pueblos indígenas. “Ratifico que la wiphala no me representa. Tengo derecho a la autodeterminación”, aseguró Calvo cuando conoció su sentencia el 6 de junio.