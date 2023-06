Prueba de luminol confirma inexistencia de manchas de sangre en el edificio Ambassador antes de la muerte de Colodro





12/06/2023 - 15:46:13

El fiscal Néstor Torres informó este lunes que la prueba de luminol que se realizó en el piso 15 del edificio Ambassador en Santa Cruz demostró que no existen manchas de sangre antes del deceso del exinterventor del Banco Fassil, Carlos Colodro. “Ya llegó el resultado de la prueba de quimio luminiscencia, lo cual ha dado negativo, es decir que no se han encontrado manchas hemáticas en el piso 15 del edificio Ambassador”, confirmó Torres en contacto con medios locales. La Fiscalía realizó esta pericia para descartar que el exinterventor haya sufrido alguna presión externa para quitarse la vida, lanzándose al vacío. Remarcó que con estas pruebas se demuestra que no existió violencia o “tortura” como señaló el jurista Jorge Valda. Torres indicó que aún queda pendiente la prueba de huellografía del calzado para comparar las huellas que se encontraron en el fierro, desde donde Colodro se precipitó. Asimismo, señaló que la carta póstuma será sometida a nuevas pericias del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF). El chuquisaqueño Colodro fue nombrado interventor del exBanco Fassil el 26 de abril de este año. Apareció muerto el sábado 27 de mayo por la noche en la capital cruceña. Informes oficiales señalan que esta persona se lanzó del piso 15 del edificio Centro Empresarial Ambassador, ubicado en la zona Equipetrol de la ciudad de Santa Cruz. Tras el precintado del lugar y el inicio de las investigaciones, la Policía encontró una carta póstuma y el Ministerio Público investiga el deceso del exinterventor como un homicidio suicidio. La prueba de luminol es una técnica bioquímica forense para la detección de manchas de sangre. ABI