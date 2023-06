Google reconocerá con inteligencia artificial a quienes salgan de espalda en una foto





12/06/2023 - 15:10:42

Infobae.- La inteligencia artificial en Google ya está siendo aplicada en varias de sus plataformas para mejorar sus capacidades e incluso ampliar sus funciones para el beneficio de los usuarios. A la lista conformada por el Buscador y todas las aplicaciones de Workspace, se sumará Google Fotos. Esta plataforma utilizará un sistema mejorado de reconocimiento facial para no solo identificar rostros que se encuentren parcialmente ocultos, sino que además se aplicará en personas que se encuentren de espaldas en las fotografías. Esto aumenta la precisión con la que se pueden generar álbumes que tengan a ciertas personas en específico. La característica, que ya se está desplegando en algunas zonas de Estados Unidos y se espera que pueda accederse en otros países, utiliza la inteligencia artificial para identificar a las personas basándose en aspectos relacionados como la ubicación (dónde se tomó la fotografía), la hora a la que fueron capturadas las imágenes e incluso la apariencia aproximada que pueda tener con alguien previamente identificado. En los casos en los que Google logra etiquetar a una persona de espaldas dentro de una fotografía, se mostrará una etiqueta que incluya una sección en miniatura de una fotografía previa en la que se puede ver el rostro del usuario. Estas etiquetas pueden removerse si no se desea incluir esta información en la imagen o incluso editarse si existe algún error al asignarlas. Si no se ha podido reconocer a una persona, ya sea por error del programa o porque es la primera vez que se ha encontrado su presencia en una fotografía, se mostrará una etiqueta especial con el mensaje “Rostro disponible para agregar”. Según Android Authority, una de las explicaciones que podría tener este desarrollo es que actualmente Google está aprendiendo cómo almacenar la información de los rostros, sino también de la forma de la cabeza de los usuarios basándose en videos o fotografías previas que los muestran en distintos ángulos. Factores adicionales que podrían ser utilizados para encontrar un rostro en una fotografía también puede incluir detalles como la forma de vestir que tiene una persona no solo en la colección de imágenes que se tome durante un viaje o una visita a un museo, sino que busca datos en toda la galería de imágenes por lo que cada fotografía, incluso las antiguas, podrán usar estas etiquetas.



Google eliminará cuentas inactivas Aunque la función pueda llegar a todas las cuentas, incluso a aquellas que han sido abandonadas, la compañía ha decidido que para diciembre del año 2023 empezará a eliminar las que se encuentran inactivas por más de dos años para evitar que estas puedan ser usadas por ciberdelincuentes para generar amenazas de seguridad y ataques informáticos. Según el anuncio oficial de la compañía, la cuenta, junto con la información almacenada en otros productos de Google como Docs, Drive, Meet, Calendar, YouTube y Google Fotos, será eliminada definitivamente si no se ha iniciado sesión en ella en el plazo establecido. Este proceso no incluirá las cuentas que pertenezcan a organizaciones como centros educativos o empresas. La manera más sencilla de mantener activa una cuenta en Google es iniciar sesión al menos una vez cada dos años y utilizar alguno de los productos de la empresa. Las actividades pueden incluir: enviar un correo, usar Google Drive, ver un video de YouTube, usar el buscador, crear documentos, entre otros.