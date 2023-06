Héctor Arce, indignado con Joel Flores: No merece estar ni un día más en las filas del MAS





12/06/2023 - 14:28:55

Opinión.- Para el diputado Héctor Arce, el concejal Joel Flores no merece estar “ni un día más” en el Movimiento Al Socialismo (MAS), razón por la cual aseguró que será expulsado de las filas del partido azul en el congreso departamental del partido, el cual tendrá lugar el próximo 2 de julio, en el municipio de Pojo. “Joel Flores no merece estar más, ni un día más en las filas del MAS. Este sujeto tiene que ser y debe ser expulsado de las filas del MAS porque personas así no queremos en el MAS. Personas así, dañinas, perversas, no requiere el MAS”, señaló Arce. Siguió: “El MAS requiere personas con principios éticos y morales que contribuyan, aporten al fortalecimiento del MAS. El 2 de julio tenemos ampliado departamental en el municipio de Pojo y con seguridad este sujeto va a ser expulsado”. Las declaraciones de Arce surgen luego de que Flores apuntara contra los asambleístas Juan Carlos Irahola y Sergio de la Zerda, sobre quienes aseguró que "no están inscritos" en el partido azul. REVELACIONES En su “revelación” más fuerte y armado de capturas de conversaciones, Flores también identificó a ambos legisladores como los “autores materiales” de una “movida” para materializar un “plan negro” a nivel local y nacional y así desestabilizar el gobierno municipal y “hablar mal” del presidente Luis Arce. “Estas personas se llenan la boca solamente para generar un discurso especulativo y tratar de dañar la imagen de esta autoridad. Lo único que hizo Joel Flores es decir la verdad. Han sido autores materiales para, el 3 de mayo, conformar una directiva y empezar desde ahí con este plan. Los mismos autores son los que están ejecutando el plan negro a nivel nacional. Todos los días tienen que hablar mal de Luis Arce. Lo único que hacen es hablar mal del Gobierno nacional", señaló Flores. Arce evitó pronunciarse sobre las declaraciones de Flores. “Imagínense, yo, preocupándome de la vida miserable de Joel Flores, por favor. No tengo tiempo para perderlo en tonteras”, indicó. MAS En declaraciones pasadas, Franco García, presidente del MAS-IPSP en Cercado, informó a OPINIÓN que Flores fue expulsado por las bases sociales del partido azul. La decisión será oficializada en un ampliado de Cercado, que tendrá lugar el 25 de junio en la Llajta y ratificada en otro, de índole departamental, el 2 de julio. “Para el MAS-IPSP, Flores ya no es del MAS; al contrario, para nosotros ha ido al nido de ratas, donde siempre pertenecía (…). Desde su OTB ya nos han informado que se lo ha expulsado”, concluyó García.