Arce: Estamos ante un neofascismo que agrede compañeras y defiende apetitos de la minoría





12/06/2023 - 14:25:29

La Razón.- El presidente Luis Arce afirmó este lunes que hay en el país un “neofascismo” que agrede a mujeres y que además defiende los “apetitos” de un sector minoritario del país. “Hoy enfrentamos, y tenemos al frente al fascismo, ese neofascismo que está en nuestro país, que ustedes lo señalaban, cuando agredían y agreden a nuestras compañeras por pensar diferente”, dijo Arce en el acto de aniversario de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB). Esa agresión ocurrió en puertas de la Gobernación, a manos de un grupo de personas que, a plan de golpes, patadas y hasta palazos impidieron su ingreso a la sesión para la posesión de un miembro del pueblo guaraní. Las imágenes que circularon en redes sociales muestran cómo dos mujeres golpean a Cruz en el suelo; una propinándole puñetes y, otra, con patadas. Sin embargo, se observa cómo una tercera la golpea con un palo. La asambleísta fue trasladada a un centro hospitalario, donde recibió atención médica ya hora se evalúa su mejora. La agredieron “solo por defender una ideología que no coincide con los apetitos de un grupo cada vez más minoritarios en el país”, agregó el mandatario. Autoridades del gobierno de Arce En ese sentido, varias autoridades nacionales se manifestaron y rechazaron la violencia en todos sus ámbitos. Por ejemplo, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, instó a las instancias correspondientes a sentar un precedente en contra de las personas que cometen actos de violencia en Santa Cruz; como en el caso de la asambleísta Muriel Cruz, para que estos hechos “recurrentes” no vuelvan a repetirse. “Es inadmisible (la violencia contra la asambleísta). No hay forma de justificarlo. Hay que sentar un precedente y están claramente identificados; y a la vez hay que investigar quiénes son los que en Santa Cruz normalizan este nivel de agresión”, dijo el domingo en entrevista con Bolivia Tv. En esa misma línea, la asambleísta cruceña del MAS Nélida Faldín Chuvé, pidió a la Policía y la Fiscalía una investigación imparcial; eso para dar con los autores materiales e intelectuales de las agresiones. La Policía aprehendió a 13 personas por su supuesta participación en los hechos. Su audiencia de medidas cautelares está prevista para la mañana de este lunes.