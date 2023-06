Mesa a Evo: Quien permitió que el narcotráfico crezca, hoy habla de lucha contra los narcos





12/06/2023 - 14:23:53

Página Siete.- El expresidente y líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, arremetió contra el exmandatario y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, y señaló que busca victimizarse y muestra doble moral. “Quien aumentó la corrupción a niveles gigantescos, permitió el crecimiento del narcotráfico y pervirtió el sistema de justicia hasta el extremo, hoy habla de transparencia y lucha contra los narcos, pide justicia imparcial y se dice perseguido. Doble moral en su más alto nivel”, escribió Mesa en su cuenta de Twitter. La postura se da luego de que Morales señalara que conoció que el Ejecutivo decidió “destrozarlo” este mes, por lo que teme que para ello se realice un montaje y hasta un atentado en su contra. “Tengo información... este mes de junio el Gobierno va a destrozar a Evo, yo no sé si será con demanda, será con algún montaje (...) El Gobierno tiene un plan de cómo destrozar a Evo, no son chismoserías. Será montaje, será alguna demanda, será algún atentado, no sé”, afirmó Morales en su programa dominical en Radio Kausachun Coca. Morales contó que ahora, cuando viaja, revisan su equipaje y el de sus acompañantes, incluso con canes antidroga, cuando no hacen lo mismo en casos tan graves como el reciente descubrimiento del envío de casi media tonelada de droga a España en un vuelo de la aerolínea bandera Boliviana de Aviación. En este caso, reiteró que los verdaderos responsables continúan impunes y pidió que se emita una alerta migratoria contra algunos ministros, aunque no los identificó.