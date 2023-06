Récord en remesas: $us 494 millones al primer cuatrimestre





12/06/2023 - 14:02:41

En el primer cuatrimestre del año, las remesas que enviaron los inmigrantes bolivianos desde el exterior hacia el país alcanzaron un “récord histórico nunca antes registrado” de $us 494 millones, informó este lunes el Banco Central de Bolivia (BCB). Según los datos del ente emisor, el monto es $us 6 millones más respecto a los $us 488 millones recibidos en 2022, en similar periodo; $us 46 millones por encima de los $us 448 millones obtenidos en 2021; y $us 177 millones adicionales a los $us 317 millones registrados en 2020, en el lapso comprendido entre enero y abril. “Los niveles observados de remesas familiares recibidas son el resultado de la confianza de la población en las políticas desarrolladas por el Gobierno nacional, dirigidas a impulsar la demanda interna y propiciar una mayor certeza en la estabilidad económica boliviana”, explicó el BCB. Tomando en cuenta el país de origen, las remesas provinieron principalmente de España con un 30,6% de participación, seguido de Chile con un 25,3%, Estados Unidos 19,1%, Brasil 6,0% y Argentina 4,0%. Asimismo, por lugar de destino, las remesas llegaron esencialmente a los departamentos de Santa Cruz con 44,4%, Cochabamba 28,2%, La Paz con un 12,3% y el resto del país con un 15,1%. Los recursos generados por las remesas que los inmigrantes bolivianos envían al país tienen efectos positivos para la población boliviana, incrementando el nivel de ingreso de las familias, generando ahorro e inversión, promoviendo la inclusión financiera, dinamizando la economía y otorgando estabilidad a las Reservas Internacionales.