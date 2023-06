Santa Cruz suma 12 muertos por influenza en lo que va del año





12/06/2023 - 07:30:32

Página Siete.- El departamento de Santa Cruz suma 12 decesos por influenza en lo que va del año. Las autoridades sanitarias afirman que este dato es preocupante, pese al reciente descenso de casos. “Si bien se han reducido los casos de influenza en las dos últimas semanas, el número de decesos por esta causa ha aumentado. Ya tenemos 12 fallecidos”, dijo el gerente de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Santa Cruz, Carlos Hurtado. Explicó que existe preocupación por el número de fallecidos debido a que durante la última semana se registraron tres decesos. Respecto a los recientes fallecidos por influenza, Hurtado indicó que uno es un un niño de cuatro años que no tenía enfermedades de base y otros dos eran adultos. “Los 12 decesos se registraron porque no contaban con la vacuna contra la influenza”, precisó. De acuerdo con la autoridad departamental, la situación actualmente es “expectante” y todavía no se podría hablar de una “situación de control” de la influenza y tampoco de un ascenso brusco, como hace tres semanas. Hace unos días, el jefe de la Unidad de Epidemiología del Ministerio de Salud, Freddy Armijo, aseguró que el departamento de Santa Cruz es “el más afectado por la esta enfermedad” porque registra una alta cantidad de casos. Hurtado indicó que hasta la fecha los casos de influenza en Santa Cruz alcanzan a 1.751 positivos. De acuerdo con los datos del Ministerio de Salud, de los 2.366 casos de influenza que se registraron hasta la semana pasada en todo el país, más de la mitad, 1.684, correspondían a Santa Cruz. La influenza de tipo AH1N1 es la que más está afectando a los cruceños. Pese a la cantidad de infectados, esta última semana se registró una ralentización de casos. Ante esta situación, la autoridad cruceña indicó que es importante que la población continúe cuidándose para evitar contagios. Hace unos días, la Organización Panamericana de la Salud (OMS) emitió una alerta frente a la influenza, el covid y el Virus Sincitial Respiratorio (VSR). “Este último circula en Santa Cruz y aunque en los adultos no ocasiona una enfermedad grave, en los niños puede provocar incluso la muerte”, añadió. Hurtado recomendó a la población vulnerable que acuda a los centros de salud para recibir la vacuna contra la influenza. La población vulnerable incluye a niños menores de 12 años, personas con enfermedades de base, mujeres embarazadas, adultos mayores y personal de salud. El gerente de Epidemiología del Sedes aseguró que mucha gente tomó conciencia sobre este tema y por eso ya suman 170.416 personas inmunizadas.“Mientras más gente se vacune, menos personas se enfermarán de forma grave”, acotó. El secretario de Salud y Desarrollo Humano, Edil Toledo, destacó la estrategia de la Unidad de Epidemiología, ya que firmaron un convenio con el Club 24 de Septiembre para que se instale un punto de vacunación el cual estará abierto desde las 08:00 hasta las 17:00. Afirmó que hasta la fecha suman 300 puntos de vacunación que se implementaron en esa región oriental. Según información del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) durante los próximos cinco días el departamento vivirá el ingreso de un frente frío, lo que provocará descenso de temperaturas. Para Hurtado, esta semana será la primera de frío intenso que vivirá Santa Cruz, por lo que recomendó a la población usar ropa abrigada, fortalecer el sistema inmunológico con una buena alimentación y los niños también deben evitar ir al colegio en caso de que presenten algunos síntomas gripales.