La OTAN dio inicio al mayor ejercicio aéreo de su historia para demostrar su unidad frente a las amenazas de Rusia





12/06/2023 - 07:00:02

Infobae.- La OTAN comienza este lunes sus mayores maniobras militares aéreas, coordinadas por Alemania y destinadas a mostrar la unidad de sus miembros frente a las amenazas potenciales, en particular de Rusia. El ejercicio “Air Defender 23″ se extenderá hasta el 23 de junio e incluirá a 250 aviones militares de 25 países de la OTAN y aliados como Japón y Suecia, éste último candidato a integrar la alianza. Unas 10.000 personas participarán en las maniobras que apuntan a fortalecer la interoperabilidad y la preparación para protegerse contra drones y misiles de crucero en caso de un ataque a ciudades, aeropuertos o puertos marítimos dentro del territorio de la OTAN. El ejercicio “Air Defender” fue concebido en 2018 como parte de la respuesta a la anexión rusa de Crimea en 2014, pero “no está dirigida contra nadie”, dijo la semana pasada el teniente general Ingo Gerhartz, de la Luftwaffe alemana. El ejercicio no “enviará vuelos, por ejemplo, en dirección a Kaliningrado”, el enclave ruso fronterizo con Polonia y Lituania, ambos países miembros. “Somos una alianza defensiva y así es como se planeó este ejercicio”, destacó. La embajadora estadounidense en Alemania, Amy Gutmann, dijo que el simulacro demostrará “sin sombra de duda, la agilidad y rapidez de nuestra fuerza aliada”, y que debe enviar un mensaje a otros países, como Rusia. “Me sorprendería si un líder mundial no toma nota de lo que esto demuestra en términos del espíritu de esta alianza, la fuerza de esta alianza, y eso incluye al señor Putin”, declaró a periodistas en referencia al presidente ruso, Vladimir Putin. “Al sincronizarnos, multiplicamos nuestra fuerza”, acotó. La guerra rusa en Ucrania galvanizó la alianza militar occidental creada hace casi 75 años como un frente contra la Unión Soviética. Finlandia y Suecia, tradicionalmente neutrales para evitar conflictos con Moscú, pidieron el ingreso a la OTAN tras la invasión rusa de febrero de 2022. El artículo 5 de la OTAN estipula que un ataque contra un miembro de la alianza es considerado un ataque contra todos sus integrantes.

Competencia de potencias El ejercicio incluirá entrenamientos a nivel operacional y táctico, principalmente en Alemania, así como en República Checa, Estonia y Letonia. El canciller alemán, Olaf Scholz, visitará a los pilotos el viernes en el campo aéreo de Schleswig-Jagel, en el norte de Alemania. El general Michael Loh, director de la Guardia Aérea Nacional estadounidense, comentó que la misión de la OTAN está en un “punto de inflexión”. “Mucho ha cambiado en el panorama estratégico en el mundo, especialmente aquí en Europa”, declaró. El ejercicio se enfocará en “completar la presencia permanente de Estados Unidos en Europa”, además de brindar entrenamiento “a una escala mayor de lo que solía hacerse en el continente”, agregó Loh. Dijo que muchos de los pilotos de la alianza trabajarán juntos por primera vez. “Se trata de impulsar la vieja relación que tenemos y de construir relaciones nuevas con esta generación de pilotos jóvenes”, expresó. La embajadora Gutmann señaló que no hay planes de que “Air Defender” sea un ejercicio recurrente, aunque aclaró que “no queremos que éste sea el último”. Consultado sobre los posibles efectos de las maniobras en el tráfico aéreo civil, Gerhartz señaló que los planificadores harán todo lo posible para limitar los atrasos o cancelaciones de vuelos. Autoridades alemanas reconocieron que los horarios de vuelos podrían verse impactados por las maniobras.