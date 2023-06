Envían a Palmasola al exvicepresidente de Fassil, suman seis detenidos por delitos financieros





11/06/2023 - 19:58:49

El Juzgado Cuarto de Instrucción Cautelar determinó la detención preventiva del exvicepresidente del extinto Banco Fassil, Martín Wille Engelmann, por 90 días, en la cárcel de Palmasola, mientras duren las investigaciones por delitos financieros. El fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, informó que, en la audiencia de medidas cautelares se demostró con “elementos suficientes” que el exvicepresidente es con probabilidad autor de delitos financieros, que habría cometido cuando fungía como vicepresidente ejecutivo. “Como Ministerio Público se colectaron los elementos suficientes durante la etapa preparatoria, como la declaración de testigos, documentos e informes vertidos por la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI), documentación del exbanco Fassil y otros elementos que fueron valorados por la autoridad jurisdiccional que determinó la detención preventiva”, afirmó Mariaca. El fiscal Julio César Porras señaló que a solicitud del médico forense Wille Engelmann, será valorado en un examen psiquiátrico por lo que estará siete días en una clínica privada de la capital cruceña, posterior a los resultados se definirá donde continuará con su detención preventiva. El empresario cruceño de 58 años, será sometido a diferentes análisis por médicos particulares y el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), por presuntos problemas psiquiátricos y de salud. Estos informes deberán ser presentados hasta el 20 de junio. Este caso fue activado a denuncia de la ASFI en contra de los directivos del banco porque se develaron créditos “overlimit” millonarios a personas que no tenían respaldo económico, como el concedido a una joven de 18 años por Bs 28.208.879. Un informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) reveló que más de 50 empresarios cruceños accedieron a “créditos vinculados”, por Bs 4.000 millones de Fassil y los desviaron a Santa Cruz Financial Group, entre el 5 de enero de 2018 y el 31 de mayo de 2021, según reveló la red televisiva DTV. Wille Engelmann, además de haber formado parte del directorio de Fassil, también era ejecutivo y accionistas de Santa Cruz Financial Group, empresa madre de la entidad financiera intervenida el 26 de abril por la ASFI debido a “manejos irregulares y malas prácticas” de sus ejecutivos y directivos. El exvicepresidente habría firmado autorizaciones para otorgar créditos millonarios a personas que no cumplían con requisitos, por ello fue citado a declarar en calidad de investigado y aprehendido el 7 de junio de 2023. Con la detención preventiva del sindicado ya se tienen seis personas detenidas preventivamente. Se trata de Ricardo M. O., expresidente ejecutivo; Jorge Arturo CH.V., exgerente general; Hernán S. V. D, exejecutivo; Hermes Hugo S. C., exejecutivo y la exgerente general Patricia P.S., también investigados por delitos financieros.