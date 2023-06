Montaño culpa a la Gobernación por los bloqueos anunciados para este lunes en Santa Cruz





11/06/2023 - 18:34:30

Página Siete.- El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, culpó a la Gobernación de Santa Cruz por los bloqueos de carreteras que se anunciaron para este lunes en ese departamento. Recordó que la construcción de vías, que es lo que demandan los movilizados, es tuición del gobierno departamental. “Queremos indicar claramente que estos dos bloqueos que van a existir (...) es por la total inacción de la Gobernación. No han salido a decir absolutamente nada, no les han invitado a una reunión (...) Las carreteras departamentales es tuición de la Gobernación y para eso se les da recursos económicos”, dijo Montaño este domingo en una entrevista en Bolivia Tv. Esta jornada, organizaciones sociales y representantes de los municipios de Okinawa Uno, Cotoca, Warnes y el Distrito 15 de Santa Cruz de la Sierra ratificaron el inicio de un bloqueo indefinido desde las cero horas de este lunes 12 de junio en los puentes Pailas y Banegas. La protesta es en demanda de que el Ministerio de Obras Públicas concluya la construcción de los 39.5 kilómetros de la carretera Okinawa Uno –Parque Industrial. No obstante, Montaño aseguró que esa obra no es su responsabilidad. “Esta carretera Okinawa parque Industrial en el Municipio de Warnes es total responsabilidad de la Gobernación (...) La carretera Okinawa – Parque industrial en el municipio de Warnes, ahí la Gobernación tiene total tuición de la carretera”, aseguró. El otro bloqueo que se anunció en el departamento de Santa Cruz también comenzará desde las cero horas de este lunes en el Puente Piraí del municipio de Santa Rosa del Sara. En la región las organizaciones sociales exigen la construcción de 45.5 kilómetros de la carretera asfaltada Santa Rosa – Galilea – Los Andes, “para lo cual el Gobierno Departamental de Santa Cruz debe solicitar un crédito del 100% del Gobierno nacional”, se lee en un voto resolutivo de las organizaciones que anunciaron la protesta. Sobre estas acciones. Montaño, insistió en su respuesta: “Son carreteras departamentales, nada tenemos que ver nosotros como Gobierno central”.