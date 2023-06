Evo no asistió al ampliado de unidad del MAS-regional provincias en Achica Arriba





11/06/2023 - 18:29:19

Erbol.- El “magno ampliado de unidad de la Regional Provincias del MAS-IPSP de La Paz” se instaló este domingo en la plaza principal de Achica Arriba, sobre la carretera La Paz - Oruro, sin la presencia de Evo Morales que en horas de la mañana había anunciado su participación y a la hora del encuentro no asistió. Tampoco acudieron líderes nacionales del MAS y solo algunos legisladores, entre ellos, el expresidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, quien explicó que, debido a una desinformación, algunos dirigentes de las distintas provincias no asistieron al ampliado. Sin embargo, destacó que una de las conclusiones más importantes del ampliado fue el respaldo unánime a Evo Morales y la otra, que no existen dos alas sino un solo proyecto en torno al Instrumento Político. Mamani habló de una “guerra sucia interna” que habría generado desinformación y justificó la ausencia de Morales en la necesidad de cuidar la “integridad física y de salud de Evo Morales”. Explicó que muchos dirigentes llegaron desde sus comunidades con propios recursos respondiendo a una invitación pública para el evento en Achica Arriba. “Quien habla ha invitado públicamente para que vengan a este ampliado de unidad, pero otros tienen su forma de pensar y respetamos eso en el Instrumento Político”, manifestó. Antes de la ausencia de Morales, el diputado Mamani, a través de sus redes sociales, decía estar “seguro que hoy se va a marcar nuevamente otra historia para decir desde Achica Arriba que la unidad siempre estará con nosotros”. Sin embargo, anunció que se convocarán a otros encuentros en procura de consolidar la unidad en torno al liderazgo de Evo Morales, quien tampoco se ha pronunciado a través de sus redes sociales. Al contrario, el expresidente publicó actividades protocolares con alguna legación diplomática y reuniones internas en las oficinas de la Dirección Nacional del MAS en la ciudad de La Paz.