Del Castillo irá por segunda vez a una interpelación ante la ALP por el envío de policías durante el paro en Santa Cruz





11/06/2023 - 18:27:29

Brújula Digital.- El próximo 13 de junio, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo será interpelado por segunda vez por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), por el envío de efectivos policiales cuando se realizaba el paro cívico en el departamento de Santa Cruz, medida que duró 36 días en octubre y noviembre de 2022. La información se conoció el pasado viernes, cuando el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Andrónico Rodríguez convocó a la décima tercera sesión de la ALP. La interpelación a Del Castillo está prevista para el martes, 13 de junio, a horas 14.30. Agresión policial a cívicos y periodistas en el paro cívico en Santa Cruz El sábado 22 de octubre de la pasada gestión, inició el paro cívico indefinido en el departamento de Santa Cruz en exigencia de que el Censo Poblacional de Vivienda se realice en esta gestión. El paro duró por 36 días (hasta el 26 de noviembre) y durante esos días, se reportaron agresiones por parte de grupos de choque del MAS y de la Policía Boliviana que salió “para garantizar la circulación ciudadana en el departamento”. El 23 de octubre, a un día después de haber iniciado el paro, un grupo de choque del MAS, autodenominados “pacificadores” arremetieron contra cívicos cruceño y a periodistas a quienes les robaron los celulares. “Quisieron robarnos la cámara, me golpearon entre cinco mujeres, me patearon, me quisieron quitar el celular, lo pisaron dos veces. Los tenemos grabados en la cámara, pero se vino una horda de unas 40 o 50 personas. Revolvieron todo el auto, se robaron el celular del camarógrafo, patearon el auto. Estaban con maquinaria para desbloquear y nos empezaron a agredir de la nada”, relató la periodista Gabriela Linares, de Gigavisión, en octubre de 2022. Asimismo, el periodista de Unitel Mario Rocabado fue agredido de manera brutal por grupos del MAS que se oponían al paro. En dicho caso, la Policía Boliviana no hizo nada frente a las agresiones. Durante tales protestas, la Policía reprimió a quienes hacían los bloqueos en las carreteras y avenidas de la ciudad cruceña, pero no tomaba ninguna acción contra aquellas personas del MAS que arremetían contra la ciudadanía. Del Castillo se “salvó” de la censura en su primera interpelación El 23 de mayo, Eduardo del Castillo se salvó de la censura ante la ALP, luego de una interpelación que estuvo marcada por las peleas entre legisladoras. El ministro de Gobierno acudió a la convocatoria de la ALP, por solicitud de la bancada de Comunidad Ciudadana, para responder a 11 preguntas relacionadas al operativo que derivó en la aprehensión y posterior traslado hasta la Sede de Gobierno de la primera autoridad de Santa Cruz, el pasado 28 de diciembre. En la sesión, de un total de 151 asambleístas presentes en sala, 88 optaron por aprobar el informe presentado por Del Castillo, descartando así la posibilidad de una censura para el ministro de Estado.