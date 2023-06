Analista plantea retorno de la DEA porque el narcotráfico tiene de rodillas al país





11/06/2023 - 18:21:13

Erbol.- El analista cruceño Luis Alberto Ruiz planteó este domingo el retorno de la DEA o cualquier otro organismo internacional para retomar la lucha al tráfico ilegal de sustancias controladas, porque “el narcotráfico tiene de rodillas al país”. Dijo que resulta irónico que Evo Morales esté preocupado ahora por los resultados antidroga o que pida alertas migratorias contra altas autoridades de Estado, cuando él desde su gobierno planteó legalizar más de 12.000 hectáreas de coca en el Chapare. Indicó que como país “estamos derrotados porque pasamos de ser país tránsito a país fabricante de drogas. Estamos como los cuatro policías ajusticiados en el Urubó. Estamos de rodillas ante el narcotráfico y enfrentados a las armas largas de los narcos que no tiene ni el Ejército ni la Policía”, comentó. Explicó que lo ocurrido en Viri Viru demuestra el fracaso de la lucha antidroga porque está claro que esa actividad ilegal se ha incrustado en todas las instituciones del Estado, en la vida privada y en el empresariado porque, en más de 20 años de gobierno del MAS, no existe una política verdadera, real y cierta de lucha al narcotráfico. “Decir que se lucha contra el narcotráfico es una mentira y ante ese fracaso la lógica dice que tienen que venir organismos internacionales, multidisciplinarios si quieren para no apunten solamente al imperio; que venga la DEA, que vengan los europeos, quieren venir los rusos o los chinos con su tecnología a tumbar avionetas de narcotráfico, que vengan y nos va a servir de mucho”, declaró. Sostuvo que Bolivia necesita con urgencia tener tecnología porque el delito de narcotráfico es un delito transnacional que no se combaten solito ni desde la casa, sino a nivel internacional. Ruiz manifestó que argumentar que trayendo a la DEA se estaría perdiendo soberanía, “es un pretexto para socapar a los narcotraficantes y la salida de toneladas de droga desde el aeropuerto de Viru Viru o desde cualquier otro punto del país”. Lamentó que el gobierno no asuma que perdió en la lucha contra el narcotráfico que está en las calles generando delincuencia, ajusticiamiento, corrupción y sobre todo fomentando el microtráfico que está echando a perder a miles de jóvenes y en algunos casos destruyendo familias bolivianas.