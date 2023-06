Morales pide alerta migratoria contra algunas altas autoridades por casos de narcotráfico





11/06/2023 - 18:02:46

Erbol.- El expresidente y jefe del MAS Evo Morales pidió este domingo al Ministerio Público emitir requerimiento de alerta migratoria contra “algunas altas del gobierno” por casos de narcotráfico y particularmente por el envío de 478 kilos de cocaína a España. Dijo que la lucha contra el narcotráfico se ha vuelto selectiva porque cuando él visitó La Paz con motivo de un evento deportivo, fue objeto de revisión a través de canes adiestrados, pero no ocurrió lo mismo cuando se cargó casi media tonelada de cocaína en el aeropuerto de Viru Viru en Santa Cruz. “Este tema del narcotráfico es gravísimo, tarde o temprano, personal digno sea civil, militar o policial va a decir la verdad. Sabemos cuánta plata llegó, algunos millones de dólares para que la gente garantice el envío hacia España”, afirmó en su programa dominical de RKC. Precisó que “sería importante pensar seriamente que las autoridades que tiene que ver realmente con el tema de investigación sobre este tema del narcotráfico, no sé si corresponde a la Policía Nacional o al Fiscal General, un requerimiento de alerta migratoria. Yo pido públicamente para algunas altas autoridades del gobierno”. Afirmó que el gobierno ha perdido el control en la lucha al narcotráfico porque hay “muchos negociados” como aquel operativo en Villa Tunari donde se incautó 1.400 kilos de los cuales la mitad se habría llevado el Ministerio de Gobierno, según información de los propios policías. En el Beni, confiscaron 800 kilos y se lo devolvieron a los dueños la misma cantidad, comentó. Además del narcotráfico, Morales identificó tres debilidades de la gestión de Luis Arce, entre ellos contrabando, corrupción y seguridad ciudadana donde al parecer no hay presencia del Estado a través de la Policía Boliviana para evitar ajuste de cuentas, impida agresiones a la asambleísta Muriel Cruz, investigue la muerte del testigo protegido del caso ABC o el supuesto suicidio del exinterventor del banco Fassil, Carlos Alberto Colodro. Para Morales resulta extraño que, habiendo 40 a 60 cámaras de seguridad, ninguna muestre el momento en que Colodro se lanzó al vacío y por ello criticó el hecho que haya sido el ministro de Gobierno y no la Fiscalía el que presente resultados de una investigación sobre la carta póstuma y el movimiento previo al deceso del exinterventor. Dijo haber consultado con transportistas y algunos sectores sociales de Santa Cruz sobre qué piensan del suicidio de Colodro y casi todos dicen que es imposible que se suicide porque si hubiera sido por problemas, podía haber renunciado al cargo y punto. “Ahora en Santa Cruz, algunas llamadas telefónicas, (es) comentario generalizado que la familia del ministro de Gobierno está metida ahí; generalizado, vox populi y de algunas altas autoridades inclusive”, manifestó a tiempo de anunciar que para su próximo libro ya tiene para contar cómo algunos familiares de autoridades están metidos en temas de corrupción y sobre todo trabajando con “palos blancos”. En el tema de contrabando, afirmó que ingresan caravana de camiones por la frontera con Argentina, mientras los agentes aduaneros solo decomisan “paquetitos” que hacen pasar los comerciantes para vender, pero no hay ningún problema si ingresan carros grandes llenos de contrabando. “Hay alguna gente que está haciendo mucha plata con el contrabando y eso está haciendo daño a la parte económica y especialmente al compañero Lucho Arce”, dijo Morales a tiempo de explicar que estos temas lo hace público porque el gobierno no hace nada cuando se le informa de manera interna, pidiendo frenar el contrabando. En temas de corrupción, sostuvo que diputados que denuncian con documentación, son procesados y amedrentados y los denunciados están felices. “Quiero aclarar públicamente, los corruptos no son masistas”, afirmó. Morales advirtió a sus bases que también recibió información que este mes de junio el gobierno intentará destrozar a Evo Morales. No sabe si será con una demanda o algún montaje. El exmandatario criticó el silencio del vicepresidente David Choquehuanca ante estos hechos y recordó que cuando tenía problemas en su gobierno actuaban junto a su exvicepresidente Álvaro García Linera para dar explicaciones, algo que en la actualidad no ocurre con el segundo mandatario.