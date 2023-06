Austria: Choquehuanca exhorta a dar fin a la guerra entre Rusia y Ucrania en la Cumbre por la paz





11/06/2023 - 09:37:06

El vicepresidente David Choquehuanca exportó a dar fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, durante su intervención en la “Cumbre Internacional por la paz”, que se llevó a cabo en la ciudad de Viena, Austria, este sábado. “La guerra desatada entre Ucrania y Rusia en febrero 2022 debe terminar, es un delito muy grave y tiene que ser juzgado y condenado por la ley, el derecho, la justicia y la comunidad internacional”, expresó durante su intervención en el evento, según un reporte institucional. La autoridad boliviana manifestó que es fundamental “revelar la verdad sobre los intereses de los actores visibles e invisibles involucrados en este conflicto bélico, que cobró la vida de inocentes”. Afirmó que las guerras desaparecerán cuando las fuerzas divisionistas sean reemplazadas por las fuerzas de complementariedad en las que prevalece el equilibrio y armonía. La guerra sabotea la retroalimentación complementaria entre las diferencias, destruye la vida y fomenta comportamientos por encima de la ley, que se rigen por la fuerza del más fuerte. “Las guerras crean entornos propicios para delitos como el lavado de dinero, la trata de personas, los experimentos nucleares y el desarrollo de armas biológicas”, sostuvo el vicepresidente Choquehuanca. Subrayó que la guerra es un campo de prueba y análisis del comportamiento de una sociedad sin dinero en efectivo. “En tiempos de guerra, los dueños del sistema multiplican sus fortunas y socializan la pobreza”. “Los pueblos originarios nunca se han adaptado al mundo del divisionismo y las guerras, ya que han resistido la colonización sin dejar de cantar, bailar, sembrar y cosechar. Han mantenido encendido el fuego y se han conectado con la fuerza cósmica que vibra en la gran matriz de la vida. Desde su cosmovisión, la vida es paritaria, dual y complementaria, sostenida por las fuerzas telúricas y cósmicas que dan origen a todas las manifestaciones de vida”, explicó. En este sentido, Choquehuanca llamó a trascender el enfoque antropocentrista, egocentrista y divisionista, con el fin de despolarizar la vida en todas sus manifestaciones. “Es necesario aprender a reparar el equilibrio entre las polaridades y elevar la vibración para alcanzar el vivir bien de todos y de todo (…). En un mundo dominado por la mentira, se le ha negado a la humanidad vivir en equilibrio y, a través del engaño, se le ha obligado a vivir entre guerras y divisiones”, lamentó. Señaló que en estos tiempos difíciles, la conciencia debe superar las tensiones. Es necesario contar con políticos realistas que desactiven las fuerzas en conflicto y evitar la infocracia que siembra terror y pánico en los pueblos. “La ignorancia conduce al sufrimiento, por lo que es fundamental fortalecer los pilares de la conciencia: el conocimiento de uno mismo, el conocimiento de la realidad que nos rodea y la retroalimentación existente en la complementariedad entre lo interno y lo externo”, dijo. Choquehuanca resaltó que los tiempos de guerra exigen ser conscientes. “La conciencia no divide ni impone, sino que lleva a trascender las divisiones que han enfrentado todos contra todos”. Al concluir su ponencia, enfatizó que los pueblos originarios predican y practican el “camino del vivir bien”, construyendo una nueva narrativa que empodera las virtudes del ser humano, el rol de la comunidad y el respeto a las leyes de la Madre Tierra. También citó la sabiduría de los ancestros de la cultura andina al señalar que “sin la conciencia no existe el camino de solución de los conflictos”; por tanto, “en el tiempo de la crisis que vive la humanidad es necesario edificar la conciencia, para edificar el equilibrio en el mundo”. "Quiero manifestarles que nuestra lucha es por nosotros, pero no contra ellos, sino es también por ellos.¡Jallalla la hermandad del mundo!", expresó.