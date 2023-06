Suben a seis los muertos por hipotermia en la ciudad de El Alto





11/06/2023 - 09:16:21

La Razón.- La muerte de un hombre, que en estado de ebriedad se durmió en la calle sin ropa abrigada, subió a seis las víctimas por hipotermia en la ciudad de El Alto, informó este sábado el subdirector de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), coronel Juan José Donaire. La víctima, aún no identificada, fue hallada en la madrugada de este sábado en la avenida 12 de Octubre. Según el coronel Donaire, no presenta signos de violencia. “En la avenida 12 de Octubre de El Alto, se encontró el cuerpo de un hombre, aparentemente alcohólico, y desprovisto de ropa abrigada. Se recomienda que al momento de consumir bebidas alcohólicas tengan cuidado porque esta falta de previsibilidad termina en estos desenlaces. Por el momento no está identificado. Se descarta la posibilidad de violencia”, explicó. La autoridad acotó que los anuncios de frentes fríos que están ingresando al país, ponen en alerta a las autoridades policiales pues muchas personas se duermen en las calles y corren el riesgo de perder la vida por hipotermia. “Ya tenemos más de seis personas alcanzadas por climas de esa naturaleza, muchos de ellos estaban descansando en vía pública tras consumir bebidas alcohólicas y desprovistos de ropa abrigada, eso ha conllevado a la hipotermia”. Muchas de las víctimas son personas en situación de calle que se dedican a la bebida. En otro caso de hipotermia, que llamó la atención, está el de una mujer que se descompensó tras lavar ropa en la noche en Ciudad Satélite. Ocurrió hace un par de semanas. Otros cuatro varones fallecieron tras consumir bebidas alcohólicas y dormirse en la calle.