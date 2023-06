Santa Cruz: Fiscalía imputa a 14 personas por violencia en contra de asambleístas departamentales







11/06/2023 - 08:48:46



El Ministerio Público presentó este sábado la imputación formal en contra de las 14 personas aprehendidas involucradas a las violentas agresiones en contra de asambleístas departamentales de Santa Cruz.

De acuerdo con la imputación, en el trascurso de las investigaciones se encontraron los elementos indiciarios suficientes en contra de los aprehendidos por la presunta comisión de lesiones graves y leves, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y amenazas.

Se trata de Wendy V. A., Elizabet A. V., Cristhian Z., Sonia J. R., Sheila S. L., Lourdes C. A., Amelia Karina F. C., Nanneth Rylda R. E., María Eugenia R. M., Sora Aracely P. D., Hernán L. V., Erly C. P., Yaquelin V. F., Liliana V. M.

Según las investigaciones, las personas procesadas se “encontraban en el lugar de los hechos generando una serie de actos hostiles en contra de los asambleístas ahora víctimas (…) les impedían el ingreso de los asambleístas ahora víctimas su lugar de trabajo, en la Gobernación de Santa Cruz, quienes fueron convocados a la sesión de la Asamblea Legislativa Departamental quienes fueron cuartados en el ejercicio de sus funciones como asambleístas, y que fueron agredidos verbalmente y físicamente por los ahora imputados”.

Aquella turba de personas, entre hombres y mujeres, de manera violenta, procedieron a agredir verbal y físicamente a las referidas asambleístas.

Las agresiones quedaron registradas en imágenes difundidas por los medios de comunicación, muestran que se provocaron en algunas de las asambleístas heridas graves y muy graves.

Entre ellas, la asambleísta Muriel Cruz, quien sufrió golpes que provocaron sangrado nasal y hematomas visibles en un lado de la cara.

Ante esta situación y tras los suficientes indicios, la Fiscalía fundamentó los motivos por los que pide la detención preventiva de 180 días de los investigados.

“El suscrito Fiscal de Materia requiere a su autoridad, se sirva dictar resolución fundamentada disponiendo la aplicación de la medida cautelar de carácter personal de detención preventiva para los imputados”, señala el documento al que accedió la ABI.