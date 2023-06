Narcovuelos: Al menos 9 casos prueban ingreso y salida de droga por Viru Viru





11/06/2023 - 08:45:17

Página Siete.- Los registros de al menos nueve “narcovuelos” en el aeropuerto Viru Viru, en Santa Cruz, revelan que esa terminal aérea internacional es una de las puertas de ingreso de droga sintética al país y de exportación de cocaína boliviana al mundo. El uso de empresas de courier y el camuflaje entre el equipaje de pasajeros son las técnicas más frecuentes, pero hasta ahora no se había visto un cargamento tan grande (casi media tonelada) como el enviado de Santa Cruz a Madrid en un vuelo de BOA. Para ingresar a Bolivia las pastillas de metanfetaminas o droga sintética (MDMA), que en su mayoría provienen de España, los narcotraficantes tratan de burlar los controles camuflando sus envíos en maletas de doble fondo o en encomiendas. En marzo de este año se secuestraron 67.144 píldoras escondidas en 59 almohadas. La carga estaba valuada en más de dos millones de dólares. El ingenio de los narcos bolivianos para exportar la cocaína producida en el país no es menor. En 2010, los delincuentes se las ingeniaron para rellenar q’isas, o duraznos deshidratados usados tradicionalmente para preparar el fresco de mocochinchi. Si bien se han secuestrado importantes cantidades de cocaína y se aprehendió a algunos involucrados, hasta la fecha no se conoce de la captura de los denominados “peces gordos” o dueños de la droga. En la mayoría de los casos sólo se aprehende a funcionarios de bajo rango, cómplices de las “mulas” o portadores de la sustancia, y se desconoce cuánto tiempo trabajaron en el ilícito y qué cantidad de droga lograron transportar. Franqueza del Gobierno “Diego Villagrán y Freddy Choque son dos sujetos (funcionarios) de BOA que habrían roto los precintos de seguridad de la Felcn (...) Tenemos la plena certeza que para que ingresen más de 478 kilos de cocaína al aeropuerto de Viru Viru no pudieron actuar solos (...) Como este operativo (de envío de droga a España) se dio en febrero (de 2023), debemos expresar de manera franca y sincera, no tenemos la certeza de que haya sido el único envío de carga ilegal que hubiesen realizado”, afirmó el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo. Las declaraciones se dieron la noche del 2 de junio, en Santa Cruz, luego de la aprehensión de las dos primeras personas, de un total de 11 implicadas en el envío de 478 kilos de cocaína a España. El vuelo de Boliviana de Aviación (BOA) en el que se transportó esa carga desde Viru Viru hasta el aeropuerto de Barajas en Madrid, España, el 11 de febrero, se hizo en un avión alquilado a la empresa Wamos Air, que proporcionó los servicios con su tripulación. Q’isas El primero de los casos conocidos sobre tráfico de cocaína hacia otros países desde el aeropuerto Viru Viru es de enero de 2010, cuando miembros de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), con ayuda de canes adiestrados verificaron que los narcos habían rellenado 3,8 kilos de cocaína al interior de duraznos secos, llamados también q’isas, que iban a ser enviados a España. Ese mismo año cuatro mujeres y dos varones fueron arrestados por tratar de pasar los controles con droga en medio de su equipaje o el interior de su organismo, todos con destino a España. Carne de soya En noviembre de 2015, los canes antidroga detectaron que 60 cajas de carne de soya que se pretendía enviar a España tenían un doble fondo y en su interior se hallaron 133 kilos de cocaína. La carga pertenecía a dos exportadoras y el envío estaba a cargo de Julio César Monje Arispe, un consultor de la Gobernación de Santa Cruz. Junto a Monje se aprehendió a otras tres personas y se allanaron las oficinas de la empresa legalmente establecida, pero que falsificaba los registros sanitarios para enviar alimento con droga. Ajedrez Otro caso llamativo fue el decomiso que se dio en diciembre de 2016, cuando los miembros de la Felcn aprehendieron a un ciudadano de nacionalidad mexicana, que llevaba 3,4 kilos de cocaína escondida en dos maletas y piezas de ajedrez. El destino final era Guatemala. Primera red descubierta En septiembre de 2019 gracias al trabajo internacional coordinado entre miembros del Proyecto de Comunicación Aeroportuaria (Aircop), en España y Bolivia, dependiente de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc) se desarticuló una red de narcotráfico dedicada al envío de droga en equipajes no registrados. Se trataba de un grupo de 11 funcionarios, personal de una línea aérea internacional, funcionarios de Viru Viru y un policía de la Felcn, este último se encargaba de desviar la revisión del equipaje con la unidad canina. Se trató de una investigación de al menos cinco meses y secuestraron 47 kilos de cocaína. Brasil Al contrario a lo sucedido en 2019, el 8 de enero de 2021, el sabueso “Vitto” del Centro de Adiestramiento de Canes Detectores de Droga dio con las sustancias controladas que una pasajera escondió en el doble fondo de sus dos maletas. Ella debía salir en un vuelo de BOA con destino a Guarulhos, Brasil. En esa ocasión, le decomisaron 6,7 kilos de cocaína. Droga sintética Pero la droga que sale no es la única preocupación para las autoridades, pues los reportes de la Unodc dan cuenta que, en 2022, se incrementó el secuestro y consumo de drogas sintéticas en Bolivia. Una prueba de ello se dio el 20 de junio de ese año, cuando gracias los escáneres de la Aduana Boliviana se detectó que un pasajero, en silla de ruedas, que llegó en el vuelo de Air Europa desde Madrid, tenía escondido en un doble fondo de su maleta varias láminas con pastillas MDMA o “droga del amor”. Termos Un mes después de ese hallazgo, nuevamente un can adiestrado dio con 4,6 kilos de pasta base de cocaína que se pretendía enviar a Los Ángeles, Estados Unidos, al interior de tres termos. El cargamento tenía un valor de 30.000 dólares y se hallaba en medio de los paquetes a cargo de una empresa de mensajería. Narco-almohadas En la línea de la alerta que la Unodc dio sobre el incremento de las drogas sintéticas en Bolivia, en marzo de este año, la Felcn detectó una carga con 67.144 pastillas de metanfetaminas, camufladas en 59 almohadas enviadas desde el aeropuerto de Barajas, Madrid. Lo llamativo de este caso es que, quienes pretendían retirar la carga en Bolivia, eran los dueños de la empresa de courier “José María”, administrada por una mujer, su hija y la pareja de ésta. La misma empresa está acusada del envío de la casi media tonelada en febrero. Varios controles Escáner En abril de este año, con una inversión de 16,7 millones, la Aduana Boliviana implementó 10 escáneres de última tecnología en los aeropuertos Viru Viru (Santa Cruz) y El Alto (La Paz), para fortalecer los controles aduaneros. Aircop Debido al incremento del narcotráfico a nivel mundial, desde 2018, la Unodc ha implementado el Proyecto de Comunicaciones Aeroportuarias (Aircop) en varios aeropuertos del mundo. En Bolivia este equipo está formado por funcionarios de al menos seis instituciones, liderados por la Felcn. Unodc alerta sobre la droga sintética Durante la presentación de su informe de monitoreo de cultivos de coca y lucha contra el narcotráfico en Bolivia de 2021, la Oficina de Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito (Unodc), reportó el incremento de 103% en la incautación de sustancias controladas sólidas que ingresan al país. En esa línea, advirtió sobre el aumento del consumo de drogas sintéticas como el éxtasis o la “droga del amor” en Bolivia. “Es muy importante que el país, como los vecinos y las naciones de Europa pongan atención a la amenaza de las drogas sintéticas”, señaló el jefe de la oficina de la Unodc en Bolivia, Troels Vester, en el acto de presentación del informe en 2022. En esa línea, Vester señaló que en un operativo realizado en 2021, “en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz, se secuestraron 17.000 pastillas de MDMA (metanfetaminas), con un peso total de 6,2 kilos. Eso quiere decir que hay un mercado nacional, hay gente que consume drogas sintéticas en Bolivia”, alertó. Parte del informe señala que en 2021, el secuestro de sustancias controladas químicas sólidas en Bolivia aumentó en un 103%. Fueron secuestrados 520.320 kilos, mientras que el año anterior se produjo la incautación de 256.768 kilos. Uno de los resultados de la internación de este tipo de sustancias es la generación de laboratorios en Bolivia. Por ejemplo, en agosto de 2021, la unidad policial halló en un departamento de un condominio en Santa Cruz, un minilaboratorio donde un hombre de 24 años producía la droga conocida como “tusi”, producto que vendía a 100 bolivianos por dosis y cuyo mercado eran centro nocturnos, aunque también lo ofrecía por delivery. La Policía Boliviana reportó que el productor de esta droga fue detenido por comercializar sustancias controladas y su material de producción, incautado.