Hay más droga, la Fuerza Antidroga reporta cifras récord, pero no existen peces gordos en prisión





11/06/2023 - 08:42:10

El Deber.- En lo que va del año, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn) anotó cifras récord en la confiscación de cocaína, pues superó un 20% a los registros de 2022. Se trata de indicadores “exitosos” para el viceministro de Defensa Social, Jaime Mamani, aunque, en paralelo, crece la preocupación por las señales de más droga producida en el país. El escándalo del ‘narcovuelo’, conocido a finales de mayo, disparó las alertas, incluso a escala global. Hasta la semana pasada, las autoridades reportaron la confiscación de 10,3 toneladas de cocaína en territorio nacional. La cifra, según Mamani, refleja la eficiencia en la lucha contra el narcotráfico. El exministro de Gobierno Carlos Romero cuestionó que en esos operativos no se haya reportado detenidos o el desmantelamiento de redes de narcotráfico. La exautoridad advirtió sobre la “rearticulación” de una organización criminal que opera desde Beni con nexos en el exterior, con una posible protección de políticos bolivianos. En ese contexto, demandó señales más creíbles de parte del Gobierno y de las autoridades del Órgano Judicial para enfrentar a estas redes. “Le pido al presidente Luis Arce Catacora que deje de hacerse a los suecos y nos diga qué va a hacer”, cuestionó la exautoridad luego de recordar que él estuvo siete años en esa cartera. “Hemos desarticulado más de 30 organizaciones criminales y una decena de peces gordos han caído en mi gestión. Por eso tengo moral para hacer todos estos reclamos”, enfatizó Romero. El viceministro Mamani consideró, por su lado, que su despacho ya puede ser merecedor de un reconocimiento por liderar “una de las mejores gestiones de la historia” en la lucha antidroga. Para sustentar la afirmación, la autoridad volvió a recordar las cifras de confiscación de droga. Si para el primer semestre de este año ya se logró un 20% más que en 2022, el indicador de las 10,3 toneladas de droga implicó un 9% respecto a 2021, un 69% frente a 2020, el año de la pandemia; el 33% más que en 2019 y un 18% respecto a 2018, los dos últimos años de la presidencia de Evo Morales con Romero en la cartera de Gobierno. “Estos datos simplemente nos están diciendo que a mayor cantidad de incautaciones, aquello significa que hay mayor cantidad del narcotráfico en el país”, apuntó el diputado Saúl Lara, de la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC), y quien fue ministro de Gobierno durante el mandato de Carlos Mesa (2003-2005). Desde que Del Castillo llegó a ese ministerio, la presentación de los informes de resultados de la lucha contra los estupefacientes se realiza con el respaldo de pantallas gigantes y una puesta en escena para las redes sociales. Apoyado en todos esos recursos, en 2022, Del Castillo dijo que la Felcn había confiscado ese año 20,29 toneladas de cocaína, además del secuestro de 95 avionetas. Esa última es otra cifra récord porque fue cuando se secuestraron las naves del aeródromo La Cruceña, ubicada en el municipio de Cotoca. El informe señala que 3.394 fueron detenidas en 2022. Para lo que va de este año, esas cifras aún no han sido divulgadas. Eso sí, Del Castillo presentó hace 20 días los resultados de un megaoperativo “más grande de la historia” en el trópico de Cochabamba, el bastión político de Evo Morales. Dijo que se destruyeron 27 fábricas de cocaína, con una afectación al narcotráfico de $us 1,9 millones. Aseguró que estos son los resultados de “acciones” y no de “especulaciones” o “discursos” vinculados al debate político. El ministro indicó que cada laboratorio encontrado estaba valuado en $us 300.000 con la capacidad de cristalizar hasta 100 kilos de cocaína por día. Reconoció, en ese momento, que no habían detenido a nadie y que los operativos continuaban en esa zona bajo la modalidad de ‘rastrillaje’. “Le llaman el ‘operativo más grande de la historia’ a un operativo sin un solo detenido, sin droga incautada y con varias fábricas de las anunciadas ya inactivas”, cuestionó el exministro Romero. Los resultados de esa última gran operación antidroga también fueron cuestionados desde la facción del MAS en el Legislativo que apoya al presidente Luis Arce. Pero las dudas subieron de tono con el escándalo del ‘narcovuelo’ que tuvo lugar en febrero, pero que fue informado el 31 de mayo. “Hay una preocupación porque las autoridades a cargo de la lucha contra el narcotráfico están haciendo quedar mal a nuestro presidente Luis Arce. Se requiere de una fuerte reflexión interna porque esto no está afectando a nivel internacional”, afirmó el diputado Freddy López (MAS). Desde la oposición, Lara señaló que si bien se presentan datos de incautaciones, éstas son menores. Porque de otro modo también se sentiría una reducción en la actividad del narcotráfico. “El Ministerio de Gobierno solamente está ocupado de operativos menores, pero no está ocupado de realmente identificar, sancionar y llevar a la justicia a los peces gordos que sabemos que están, prácticamente, libres”, sostuvo el legislador. Una nave de la compañía española Wamos Air partió el 11 de febrero del aeropuerto de Viru Viru. En realidad, fue un vuelo operado por la estatal BoA para cubrir la ruta Santa Cruz-Madrid. Para que alijo de droga sea embarcado en la nave burló todos los controles. Las pesquisas comenzaron cuatro meses después a pesar de que la Guardia Civil notificó a la Felcn para acceder a las imágenes de video vigilancia del aeropuerto. Esa evidencia, según admitió Del Castillo, desapareció de los archivos digitales del aeropuerto.

Carlos Romero aseguró que no se pueden desconectar toda esa tecnología “con un solo click” porque el sistema que se instaló durante su gestión, remarcó, “era complejo y permitía la vigilancia y el escaneo de prácticamente todo el aeropuerto de Viru Viru. “Lo que nosotros queremos es que el Ministro de Gobierno (Eduardo Del Castillo) muestre al dueño del circo. Entreguen al pez gordo de la organización. Ustedes lo saben”, declaró la exautoridad luego de declararse indignado por las últimas pesquisas de la Fiscalía y el Gobierno sobre este caso. La pasada semana, cinco funcionarios operativos del aeropuerto internacional Viru Viru fueron aprehendidos en el contexto de las investigaciones del ‘narcovuelo’. También estuvo aprehendido un juez tras ser acusado de prevaricato, pero la autoridad fue liberado el viernes. Del Castillo criticó la falta de informes desde España y anticipó más detenciones de funcionarios.