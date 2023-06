Abogados anuncian que citarán a Evo y Romero para ser testigos en el caso narcovuelo





10/06/2023 - 15:43:49

Erbol.- El vicepresidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, Félix Oros, anunció que, una vez la Fiscalía admita la denuncia en contra de dos ministros de Estado, presentarán la lista de testigos entre los que figuran el expresidente Evo Morales y el exministro de Gobierno Carlos Romero, para que cooperen en las investigaciones por el caso del “narcovuelo” a España. Dijo que esperan que el fiscal de Santa Cruz, Roger Mariaca, se pronuncie sobre la denuncia presentada el viernes contra los ministros de Gobierno, Eduardo Del Castillo, y de Obras Públicas, Édgar Montaño, quienes – a juicio de la entidad colegida– tenían conocimiento del “narcovuelo” en virtud a un proceso administrativo de investigación de España a Bolivia. Manifestó que Del Castillo controla la Policía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico asignada al aeropuerto de Viru Viru y Montaño es el responsable del control de los aeropuertos a través de la empresa Naabol. Ambas entidades están implicadas en la responsabilidad por el vuelo que transportó 478 kilos de cocaína hasta el aeropuerto de Barajas, en Madrid. Explicó que Romero será “llamado como testigo clave y fundamental” por sus permanentes denuncias de presunto encubrimiento del Gobierno a las actividades del narcotráfico, mientras que Evo Morales dijo tener conocimiento de que se hicieron “pagos millonarios” para que salga ese vuelo directo a España. Sostuvo que los hechos son claros y contundentes y hay algunos testigos que no se los toma en cuenta, especialmente al oficial Boris Villanueva, quien afirmó que tenían conocimiento desde el 17 de febrero, cuando España, a través de Inteligencia, había solicitado información sobre el vuelo del 11 de febrero. Precisó que la FELCC pasó la hoja de ruta con Código 09399 al aeropuerto de Viru Viru, de donde le mandaron información a medias y con imágenes distorsionadas que no permiten ni siquiera hacer un informe de Inteligencia. “Esto no podemos dejar pasar y tenemos que pedir que estos dos funcionarios sean retirados del cargo porque obstaculizarían la investigación central y la búsqueda de los culpables de narcotráfico”, declaró a Erbol. Advirtió que actualmente existe un ambiente de intimidación a todo nivel para que nadie hable, incluso amedrentan a los jueces, como el caso del juez Manuel Baptista en Santa Cruz, quien el jueves fue sacado enmanillado de su audiencia por agentes policiales, tras haber dispuesto detención preventiva para dos personas y dar libertad a una tercera. Oros aseguró que el Colegio de Abogados cerrará filas para exigir garantías y una investigación clara en contra de los ministros Del Castillo y Montaño, a quienes sindica por no haber denunciado el caso del “narcovuelo” en febrero, cuando España solicitó información de Inteligencia al Estado boliviano.