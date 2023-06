¿Quién borró imágenes de cámaras?: Evo acusa al Gobierno de ocultar información en casos Colodro y narcovuelo





10/06/2023 - 15:39:00

Página Siete.- El expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, acusó al Gobierno de ocultar información en las investigaciones sobre la muerte del exinterventor del Banco Fassil, Carlos Colodro, y respecto a la carga de droga enviada desde Bolivia a España, en un vuelo contratado por Boliviana de Aviación (BOA). “En el caso del Banco Fassil, Gobierno dice que revisó 64 cámaras, pero ninguna registró el momento de la caída del exinterventor. En el caso narcovuelo a España, Gobierno dice que faltan imágenes del momento en que se carga al avión media tonelada de droga. ¿Qué ocultan?”, cuestionó Morales a través de sus redes sociales. El exmandatario hizo alusión al caso de la muerte del exinterventor quien murió tras caer del piso 15 de un edificio ubicado en la avenida San Martín, Santa Cruz, la noche del 27 mayo. El Gobierno concluyó que el hecho se trató de un suicidio, luego de revisar las imágenes de 64 cámaras de vigilancia. Sin embargo, se puso en duda esa versión debido a que no se mostraron las imágenes desde donde Colodro se lanza del edificio; la Policía alegó que no había cámaras en el balcón del piso 15 del que cayó el exinterventor. Morales también hizo referencia a las declaraciones de funcionarios de la Aduana Nacional, quienes aseguraron que se borraron las imágenes de las cámaras de seguridad en el aeropuerto de Viru Viru, correspondientes a los hechos del envío de casi media tonelada de droga a España en febrero pasado. El mismo ministro de Gobierno Eduardo Del Castillo, dijo que faltan 55 minutos de las grabaciones de cámaras de seguridad. Ante ese panorama, el líder del MAS considera que las autoridades ocultan esas imágenes y no esclarecen estos casos. También señaló que se dejan muchas dudas en los casos Nallar y ABC. “Las declaraciones y actuaciones en los casos Nallar, Coimas de ABC, Colodro y Narcovuelo dejan más dudas que certezas. Insistimos en que hay algunos ministros que ocultan información. El pueblo conoce la verdad”, remarcó. Además, ve que se busca distraer de estos hechos con acusaciones falsas y culpó a al ala arcista de su partido de utilizar infiltrados para “mentir y proteger a sus aliados corruptos con sentencia ejecutoriada en Cochabamba”. “Lo que desgasta al Gobierno es la protección al narcotráfico y corrupción”, finalizó.