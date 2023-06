Vigilia de Amparo Carvajal suma apoyo y Vocero sugiere elecciones





10/06/2023 - 15:34:34

Erbol.- A más de una semana de la toma de la sede de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) en La Paz, activistas del interior del país y líderes políticos sumaron su apoyo a la lucha de Amparo Carvajal que reclama la restitución de sus oficinas, tomadas por un grupo de afines al MAS a la cabeza de Edgar Salazar quienes se atribuyen representación institucional. En las últimas horas llegaron delegaciones de distintas regiones en apoyo a la vigilia que instaló Carvajal, mientras los “avasalladores” se mantienen dentro de la sede que en las últimas recibió la restitución de los servicios básicos que habrían sido suspendidos por la parte contraria. Esperan que el próximo lunes, la justicia constitucional se pronuncie sobre una acción interpuesta por Amparo Carvajal, quien argumentó ser presidenta legalmente elegida en un congreso orgánico en marzo de este año hasta el 2025. El expresidente Jorge Tuto Quiroga, se sumó al apoyo de los líderes políticos recordando que durante su gobierno el Estado boliviano entregó el edificio a la Asamblea para asuma defensa de la sociedad. “La notable Amparo Carvajal lucha para que masistas no expropien sede de APDHB en Bolivia. Esa sede para defender DDHH la entregamos a Waldo Albarracín y Sacha Llorenti, porque reconocíamos a la sociedad civil representativa y no dábamos prebendas a los serviles”, escribió en su cuenta de twitter. El líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, dijo que siguen acompañando la lucha de Amparo Carvajal para “impedir que el MAS consolide el asalto a la sede de la APDHB. Todo nuestro respaldo a las asambleístas de CC y a quienes acompañan la vigilia que fueron amenazadas por grupos masistas de choque, protegidos por la policía”. También el empresario Samuel Doria Medina visitó en días pasados junto a dirigentes de Unidad Nacional y valoró la decisión de Amparo de enfrentarse “a todo el poder del Estado para conservar en manos de los demócratas una institución legendaria de defensa de la democracia”. El vocero presidencial Jorge Richter dijo que cuando existe apropiación de instituciones y no se quiere convocar a elecciones, se instala el riesgo que otros sectores reaccionen en torno aquello. “No celebramos en absoluto que se pueda violentar aquello en torno a la Asamblea, lo importante es establecer un mecanismo de elección y que se dialogue para aquello”, sugirió. Recordó que las acciones de violencia carecen de legitimidad y no perduran en el tiempo y en esa perspectiva “entendemos todos que la señora Amparo Carvajal lleva ya un buen tiempo con el período de gestión vencido y la persona que dirija que emerja del consenso”. El vocero presidencial sostuvo que en el pasado Amparo Carvajal hizo una defensa cerrada de la Resistencia Juvenil Kochala (RJK) un “grupo parapolicial que violentó los derechos humanos de las mujeres y tenemos ahí una persona que defiende aquello. Lo que la Asamblea necesita es una persona con la legitimidad suficiente para una gestión efectiva”, afirmó.