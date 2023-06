La falta de dólares encareció los abarrotes y el contrabando





10/06/2023 - 07:23:49

El País.- Los productos comestibles no perecederos, también conocidos como abarrotes, se mantienen caros en los diferentes centros de abasto de la ciudad de Tarija desde hace un par de meses. Los comerciantes atribuyen este fenómeno a la escasez de dólares, lo que ha repercutido de manera negativa en la actividad comercial, disminuyendo el ingreso de mercadería argentina. Pero no solo de la importada, sino también la que entra como contrabando. Por ejemplo, productos argentinos, como el arroz, que solía costar hasta 4 bolivianos, ahora cuesta 7; el fideo que costaba 3 bolsas (1/2 kilo) por 10 bolivianos, ahora está a 5 bolivianos cada bolsa; el aceite que costaba 35, ahora ronda por los 50 bolivianos. En el caso de los artículos de limpieza, el jabón en polvo, la bolsa de 3 kilos, que costaba 20, ahora sale 28 bolivianos; el suavizante de ropa de 4 litros pasó de 25 a 30 bolivianos; el detergente de lavar platos como el Bora de 4 litros antes se encontraba en 20, ahora está a 25 bolivianos; el líquido para limpiar pisos, de 4 litros, pasó de 20 a 25 bolivianos. A estos se suman otros productos muy requeridos, como la harina, azúcar y manteca. Uno de los comerciantes de la feria de Tabladita, que prefirió no dar su nombre, mencionó que los abarrotes han empezado a subir de precio desde el mes de marzo, coincidente con la época en la que se advirtió la escasez de dólares en el país. “Con la falta de dólares ha disminuido la entrada de productos argentinos, los comerciantes mayoristas nos dicen que en Argentina algunos de estos productos los deben pagar en dólares, pero también dicen que allá ha subido el precio de los productos, lo que no está tan rentable como antes”, indicó. Este escenario, es coincidente con la información que brindó el exdirigente del sector gremial de Bermejo, Freddy Rueda, quien explica que por la escasez de la divisa americana ha disminuido el comercio en esa ciudad fronteriza, pero además, cayó de gran manera el ingreso de contrabando. Rueda dejó entrever que la moneda boliviana ha perdido poder adquisitivo en Argentina. “Allá no alcanza la plata, han subido mucho los productos como el arroz, la gaseosa, sidras, aceite, artículos de limpieza”, mencionó. El exdirigente gremial señala que para las familias bermejeñas ya no es muy conveniente ir hasta los mercados de Argentina a comprar productos, ya que en los mercados bolivianos se los encuentra al mismo precio, e incluso algunos que son hechos en Bolivia cuestan más baratos. Enfatizó que solo los grandes comerciantes son los que se ven beneficiados, ya que al comprar por mayor logran que se les dé un precio preferencial.