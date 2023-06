Presidente de Diputados aclara que viaje de diputados a España debe ser autorizado, no hay solicitud





10/06/2023 - 07:13:59

El presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, afirmó este viernes que la directiva no recibió ninguna solicitud para que una comisión de legisladores viaje a Madrid, España, con el fin de investigar el caso del envío de droga desde el aeropuerto cruceño de Viru Viru. “No nos ha llegado oficialmente una solicitud, aquí, en el parlamento, no es que un diputado quiere viajar y se va mañana, tiene que haber una aprobación, previamente, de la comisión; luego viene a la directiva camaral, que está compuesta por siete miembros de distintos partidos políticos, analizamos la situación y autorizamos o rechazamos”, explicó. Dijo que se enteró por los medios de comunicación del interés de algunos legisladores para viajar a España con el objetivo investigar el caso del envío de 478 kilos de cocaína en un avión de la española Wamos Air, alquilado por Boliviana de Aviación (BoA), en febrero de este año. Fue el diputado del MAS Hernán Hinojosa el que anunció el viaje de una comisión de seis legisladores a España, para investigar sobre el vuelo con droga a España. Si bien el viaje de Bolivia España se realizó el 11 de febrero, recién el 30 de mayo el Ministerio de Hacienda y Función Pública de España informó que en el cargamento que se quedó en la bodega del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas se halló 478 kilos de cocaína. La Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de Madrid, perteneciente a la Delegación Especial de Madrid de la Agencia Tributaria, hizo la intervención. En Bolivia las investigaciones están en marcha y hay siete personas con detención preventiva. Además de disponer el relevo de todos los agentes policiales de la terminal aérea cruceña, el Gobierno estableció seis medidas para endurecer el control en los aeropuertos. Se trata de la cooperación interinstitucional; interoperabilidad de los sistemas de información; optimización de un centro de monitoreo y control; fortalecimiento de los protocolos de control; fortalecimiento de controles duales y prevención de la comisión de delitos. ABI