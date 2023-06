Docente de la UMSA que denunció irregularidades ahora es procesado





10/06/2023 - 07:11:54

Página Siete.- Ronald Carrasco, docente de la carrera de Comunicación de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), que denunció irregularidades en el examen de competencia de docentes, es procesado por la facultad de Ciencias Sociales. Él asegura que sufre acoso laboral por publicar sus denuncias ante los medios de comunicación. “Me han fabricado una tramoya porque he denunciado las irregularidades”, afirmó Carrasco a Página Siete, tras asegurar que se siente “víctima” por haberse atrevido a hacer las denuncias” y ahora es procesado. El 20 de abril, Carrasco denunció que el proceso de selección de maestros universitarios de la carrera de Comunicación fue “amañado” para favorecer a dos docentes que, tras publicar sus notas, aparecieron con mayor puntaje. La denuncia llegó a la Comisión Académica Universitaria (CAU) y ésta le dio la razón, por lo que las autoridades de esa carrera debían realizar otra selección. No obstante, Carrasco contó que tras difundir esa información “curiosamente” apareció una denuncia presentada por una estudiante en su contra, supuestamente “por adoctrinar” a los estudiantes y por violencia. Recordó que cuando él realizaba la impugnación recorrió todas las aulas e incluso conversó con sus estudiantes sobre esas irregularidades para recaudar firmas de apoyo. “Recibí más de 800 firmas”. Acotó que en su curso todos firmaron, pero a la siguiente clase- la estudiante que lo denunció- me indicó que borre sus firmas y yo agarré las firmas y las rompí, para que ella tenga constancia que no usaría esas rúbricas, sin embargo, eso para ella fue violencia”. Acotó que el explicarles sobre las irregularidades para ella fue “adoctrinamiento”, debido a ello, la estudiante junto a su compañera solicitaron el traspaso de materia a tres meses de avance, “eso no se puede hacer, según las normas universitarias”. Carrasco también contó que además muchos de sus estudiantes están dejando su clase y están cambiando de paralelo. De acuerdo a un audio que circula en redes sociales, al cual accedió Página Siete, una supuesta estudiante explica que “ya se habló a Kardex para el cambio al paralelo del docente C. Ya está hablado en Kardex, al director de carreras sin ningún problema, porque el licenciado Carrasco tiene una docena de denuncias”. Para ello, la estudiante explica que se debe enviar una carta al director de carrera, explicando los motivos por los que quieren cambiarse. “El motivo es que el docente no avanza materia, el tema de las firmas- que nos sacó firmas para uso personal, que las pruebas has lace de forma desordenada y con eso se acepta el cambio (...)”. Carrasco aseguró que para él, “es un modus operandi de los intereses de las personas involucradas” en las irregularidades, razón por la que él aseguró que esto se trata “de acoso laboral”. El docente relató que él no conocía de la denuncia, que se enteró hace poco y lastimosamente no pudo defenderse tal como indica la norma universitaria, por ello solicitó un informe al director de carrera, Carlos Aguilar. Aguilar le respondió el pasado 1 de junio, pero el documento lo recibió el lunes. Ahí le indica que “no hay acoso laboral”, ya que en ningún momento se escucha la voz de él en el audio que envió a dirección. También menciona que el proceso fue realizado “por recomendaciones del Honorable Consejo Facultativo (HCF) que conoció denuncias en su contra”. Además, le indica que estas explicaciones sean aclaratorias “y no generen ruido comunicacional”. No obstante, de acuerdo con un chat de un miembro del HCF de iniciales M.M., al que accedió este medio, indica que la causal del proceso universitario contra Carrasco no fue por “adoctrinamiento” ya que ese problema se solucionó con el cambio de estudiantes de su paralelo. “El motivo del proceso es por haber mellado la autonomía universitaria con las denuncias realizadas en medios de prensa sin haberse agotado las instancias universitarias”, precisó.