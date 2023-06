Empresa HDA advierte con acciones legales contra el TSE por anular contrato para biométrico





10/06/2023 - 07:10:11

Los Tiempos.- La empresa HDA Inversiones e Ingeniería una vez que sea notificada con la resolución de “anulación” de la contratación para la actualización de la plataforma biométrica, analizará las acciones que asumirá contra el Tribunal Supremo Electoral. El responsable técnico de HDA Víctor Hugo Durán informó que la empresa aún no ha recibido la notificación mediante la cual les informan que el TSE resolvió anular el proceso de contratación Precisó que desconocen las motivaciones que tuvo la entidad electoral para tomar esa decisión, y que en caso de confirmarse “analizaremos las acciones legales que correspondan”, dijo a la red Unitel. Detalló que “Ellos (miembros del TSE) tendrían (que) notificar con la resolución y anulación para cambiar ese estatus”, señaló, toda vez que hasta esta mañana no se lo había hecho. La Sala Plena del TSE anuló el proceso de contratación por Bs 29,9 millones de la empresa HDA Inversiones e Ingeniería que tenía el objetivo de actualizar el padrón electoral. Fueron cinco votos a favor y dos en contra para anular el proceso, pues se habían presentado cuatro observaciones técnicas y legales por parte del oficialismo y la oposición. Los votos en contra de la anulación fueron de los vocales Francisco Vargas y Dina Chuquimia, esta última autoridad dijo que la comisión cumplió su labor en el marco legal y administrativo, no obstante, respeta la decisión de sala plena. “Nueva convocatoria pública para que las empresas puedan presentarse, oficialmente la sala plena ha tomado esas decisiones”, precisó, por lo que ahora se debe lanzar otra licitación nacional e internacional. Durán añadió que las observaciones realizadas por el vocal Tahuichi Tahuichi están “alejadas de la verdad”, que participaron en un proceso de licitación internacional, cumplieron los requisitos y que fueron sorprendidos con la decisión del TSE.