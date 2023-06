Denuncian a tribuno Espada e hijastra por uso de nave del Ejército para paseo





10/06/2023 - 07:06:54

Página Siete.- La diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Luciana Campero denunció que el magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) René Yván Espada Navia y su hijastra Alejandra Fernanda López Barrero sobrevolaron el circuito Óscar Crespo en un helicóptero de las Fuerzas Armadas que se usa para apagar incendios y luchar contra el narcotráfico. El tribuno y su familiar vieron la competencia días atrás en el municipio de Sucre y se sacaron fotos y videos desde este bien que pertenece al Estado. “A través de redes sociales recibimos la denuncia y el enlace de que la hijastra del magistrado René Yván Espada Navia ha hecho uso de este helicóptero con placa EB-103 para sobrevolar la carrera y así poder espectar la misma junto con su padrastro, el magistrado Espada”, afirmó Campero a Página Siete. Según una publicación de la Cámara de Diputados, la legisladora chuquisaqueña Blanca López (MAS) gestionó ante el Ministerio de Defensa el uso de la nave, pero para que la prensa tome imágenes de la carrera. Campero aseguró que los medios no accedieron a ese beneficio. En imágenes y videos a los que tuvo acceso este medio se ve a Espejo Navia y López Barrero a bordo del helicóptero perteneciente al Ejército de Bolivia con placa EB-103. “Este es uno de los pocos helicópteros equipados para mitigar incendios, atender emergencias y luchar contra el narcotráfico”, dijo Campero. En noviembre de 2022, el Ejército empleó esta nave para sofocar un incendio cerca al Fuerte de Samaipata. Recientemente, la autoridad del TCP apareció dentro del helicóptero sonriendo junto a su hijastra, quien en otras publicaciones en sus redes sociales exhibe fotos con él con mensajes que muestran su estrecho vínculo familiar. “Hoy es el cumpleaños de una persona muy especial para mí, quien ha sido mi ejemplo y quien cada día me hace sentir orgullosa de ser su hija. Feliz cumpleaños papi. Gracias por tanto René Yván Espada Navia”, se lee en uno de sus post. Espada es uno de los dos tribunos del TCP que el 7 de mayo de 2021 firmó una sentencia constitucional a favor del expresidente y líder del MAS Evo Morales. La misma dice que el político no debió ser inhabilitado como candidato a senador para las elecciones de 2020. El fallo del TCP también ordena una indemnización económica a favor de Morales. Tomando en cuenta ese escenario, la diputada Campero ve vínculos directos entre Espada y el gobierno del MAS que favorece a funcionarios estatales con el uso de bienes públicos “por sus conexiones con el poder”. Además de ese hecho, Campero anotó que López Barrero, la hijastra de Espada Navia, es funcionaria del Servicio de Impuestos Nacionales. El dato se puede corroborar en su Declaración Jurada de Bienes que aparece en la Contraloría General del Estado. La joven trabaja desde el 27 de febrero de este año y en su extracto declaró 192 mil bolivianos en bienes activos y 42.083 bolivianos en rentas recibidas. “Todos tienen derecho a trabajar, pero es mucha casualidad que sea en entidades dependientes del Gobierno (...) Y hay un restante de familiares de la esposa del magistrado Espada (Karina Barrero) que también trabajan en instituciones del gobierno de Luis Arce”, dijo Campero. ¿Cómo es que Espada y su familia usan la nave del Ejército para pasear en Sucre? Según la diputada Campero, su colega, la legisladora chuquisaqueña Blanca López Sandoval, gestionó ante el Ministerio de Defensa el uso del helicóptero, supuestamente, para que la prensa que cubría el circuito Óscar Crespo tome imágenes aéreas. “Nada más falso y alejado de la realidad. En ningún momento los medios han podido usar el helicóptero, sólo lo han usado personas afines al Movimiento Al Socialismo”, dijo Campero. La página de Facebook de la Cámara de Diputados reportó días atrás que “en el marco de sus atribuciones, la diputada Blanca López (MAS-IPSP) en coordinación con el Ministerio de Defensa y la directiva de la Asociación Deportiva del Sur (Adesur) se gestionó un helicóptero de las Fuerzas Armadas para sobrevolar el recorrido del circuito (...) trasladando a medios de comunicación y a los organizadores para obtener imágenes aéreas de la carrera”, se lee en la publicación de Diputados. Página Siete buscó al magistrado Espada para conocer su contraparte, pero la autoridad no contestó llamadas y dejó los mensajes en visto.