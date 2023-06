Presentan a cinco involucrados en la agresión a asambleísta Cruz





10/06/2023 - 07:00:36

La Policía Boliviana presentó la noche de este viernes a cinco personas que habrían participado en la violenta agresión a la asambleísta de Santa Cruz, Muriel Cruz, e identificaron a al menos cuatro funcionarios de la Gobernación cruceña que fueron parte del ataque. Se trata de Lourdes C., Elizabet A. V., Erly C. P., Cristian Z. y Hernán L. R., que fueron identificados por las grabaciones que realizaron los medios de comunicación y testimonio de las víctimas, informó el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos. “Tenemos hasta el momento cinco personas aprehendidas las cuales han sido plenamente identificadas, pero además tenemos otras once personas que están en proceso de investigación, y entre estas once personas cuatro son funcionarios que dependen del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz”, afirmó Ríos en una conferencia de prensa en la capital cruceña. Cruz fue atacada al promediar las 11h00 de este viernes cuando trataba de ingresar al Legislativo Departamental para participar de la sesión en la que se iba a posesionar a dos nuevos asambleístas indígenas - Ronald Andrés Caraica e Isabel Ortiz Vaca-, lo que amenaza con afectar el control de Creemos, alianza del encarcelado gobernador Luis Fernando Camacho, del ente deliberativo. De acuerdo con reportes de los medios de comunicación, Cruz fue atacada por varias personas, entre ellos hombres. La derribaron, ya en el suelo la patearon y golpearon en la cara y cabeza. Además, imágenes de televisión muestran cómo le roban el celular. Cruz resultó gravemente herida y fue trasladada a un centro de salud. Poco después de lo ocurrido, el presidente Luis Arce condenó la violencia y demandó “identificar y sancionar a los responsables de este cobarde ataque”. La fiscal del caso Delmy Guzmán reveló que la asambleísta tiene lesiones de gravedad en el rostro y cuerpo. Pero además de Cruz, el viceministro dijo que hay otras diez víctimas con lesiones graves y leves. Sobre las cinco aprehendidas, detalló que Lourdes C. era “una de las personas que está instigando a cometer los actos de violencia” en inmediaciones de la Gobernación, donde también funciona la Asamblea Legislativa Departamental. Elizabet A. V., en tanto, estaba entre la muchedumbre agrediendo a la asambleísta Cruz; al igual que Erly C.P. que, según los videos, golpea con un cable a la legisladora departamental. Mientras que Cristian Z., según los registros, aparece rodeando a la asambleísta y a sus agresoras para que otras personas no interfieran. “Durante su aprehensión portaba una bomba molotov”, reveló Ríos al apuntar que Hernán L. R. era quien “incitaba a la violencia con un megáfono”. Estas personas serán puestas ante la autoridad jurisdiccional para que determina su situación legal. “Los responsables están plenamente identificados y esperemos que en las siguientes horas podamos terminar de aprehender a las demás que han participado de este hecho delincuencial y violento”, aseguró. El Ministerio Público activó la investigación de oficio. Los aprehendidos son investigados por los delitos de instigación pública a delinquir, asociación deliciosa, lesiones graves y leves y amenazas.