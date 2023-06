Hay indignación por la brutal golpiza a la asambleísta Muriel Cruz del MAS





10/06/2023 - 06:55:44

Página Siete.- El presidente Luis Arce y legisladores nacionales y departamentales del oficialismo y la oposición expresaron su indignación por la brutal golpiza que sufrió la asambleísta cruceña Muriel Cruz (MAS) frente al edificio de la Gobernación cruceña. Por este hecho, el Gobierno informó que aprehendieron a cinco presuntos activistas y existen al menos 11 personas investigadas, de las cuales cuatro serían funcionarios de la Gobernación de Santa Cruz. En tanto, Creemos también presentó una denuncia por brutalidad policial, porque dijo que en el altercado al menos 40 policías redujeron a una persona y la patearon en el piso. El hecho violento pasó entre las 10:30 y 11:00 de la mañana de ayer frente a la Gobernación. Todo inició con una discusión entre activistas y militantes del MAS que apoyaban la posesión de Ronald Andrés Caraica e Isabel Ortiz como asambleístas titular y suplente representantes del pueblo guaraní. Mientras los masistas apoyaban esta designación, los activistas estaban en contra, hecho que generó una discusión acalorada y una golpiza contra Cruz, tras que ésta fue rebasada por las personas, entre mujeres y varones que la tumbaron al piso, una de ellas se montó encima de ella y le dio puños, también hubo otra persona que le jaló de los pelos, mientras otros la pateaban y le pegaban con palos. “La violencia debe ser condenada siempre. Toda nuestra solidaridad con nuestra asambleísta departamental de Santa Cruz Muriel Cruz, que fue brutalmente agredida en puertas de la Gobernación cruceña. Exigimos identificar y sancionar a los responsables de este cobarde ataque”, se lee en un mensaje en las redes sociales del presidente Luis Arce. En la gresca, además de Cruz, también hubo otras personas heridas. Hubo gasificación y represión de parte de la Policía y varios aprehendidos. Otros funcionarios del Órgano Ejecutivo, como el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo; de Culturas, Sabina Orellana, y las viceministras de Igualdad de Oportunidades y de Comunicación, Nadia Cruz y Gabriela Alcón, respectivamente, también condenaron el acto violento. “Los de Santa Cruz están acostumbrados a patearnos, a escupirnos, no nos ven como seres humanos a los pueblos indígenas”, dijo la ministra Orellana y exigió a la Fiscalía iniciar una investigación de oficio. Líderes de oposición también condenaron el hecho. El expresidente y líder de Comunidad Ciudadana Carlos Mesa deploró la violenta agresión contra Cruz. “La violencia política y las agresiones contra los que piensan distinto no puede aceptarse en ningún caso. Lo ocurrido en dos departamentos del país contra concejalas y contra una asambleísta departamental merecen el repudio de todos y la sanción que corresponda”, dijo. “Repudio la golpiza que sufrió Muriel Cruz, una asambleísta de Santa Cruz. Días atrás, también golpearon a Claudia Flores en Cochabamba. La violencia política contra las mujeres es intolerable y debe ser contenida sin importar los colores políticos”, escribió Samuel Doria Medina, en su cuenta de Twitter. En tanto, el diputado de Creemos Óscar Michel denunció que en la trifulca la Policía cometió abusos y excesos cuando estaba aprehendiendo a los activistas. La Policía presentó anoche a cinco personas que habrían participado en la violenta agresión contra Muriel Cruz, al menos cuatro serían funcionarios de la Gobernación cruceña. Se trata de Lourdes C., Elizabet A. V., Erly C. P., Cristian Z. y Hernán L. R., que fueron identificados por las grabaciones que realizó la prensa y el testimonio de las víctimas, informó el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos.