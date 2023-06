Selena Gómez a viva voz: Estoy soltera, solo soy cara de mantener





09/06/2023 - 19:05:35

La talentosa cantante, productora y actriz, Selena Gómez, ha dejado a todos sus millones de fans sorprendidos una vez más con su peculiar forma de compartir detalles de su vida amorosa. En un reciente video publicado en su cuenta personal de TikTok, la joven estrella decidió blanquear su situación sentimental de una manera divertida y poco convencional. El clip alcanzó más de 23 millones de reproducciones en menos de 24 horas. Selena apareció en un video de la red social china con un look casual. Allí se la ve sentada en el piso y abrigada con algunas mantas mientas disfruta de su tiempo libre con sus amigas. Las jóvenes, de manera distendida, animan, desde el costado de una cancha, a un grupo de hombres que juegan un partido de fútbol amateur. En medio de la emoción del momento, alguien capturó el instante en el que ella gritaba algo a los jugadores. Sin embargo, lo que llamó la atención fue el contenido de sus comentarios. Allí Selena decidió hacer una confesión sorprendente a viva voz: “¡Estoy soltera! Sólo soy algo cara de mantener. ¡Pero te amaría mucho!”. Estas palabras, pronunciadas a los alaridos a un jugador, y con evidente sentido del humor, causaron asombro entre los presentes y provocaron risas en las redes. El video, una vez publicado en su perfil de TikTok, se volvió viral en cuestión de minutos. Alcanzó más de 5 millones de me gusta y generó una oleada de comentarios y reacciones en las redes sociales. “Jaja mi Selena. La conquistadora le dicen”, “Está de vuelta”, “Es tan canceriana que amo”, “Soy yo cuando bebo”, “Soy Selena en el amor”, “Si estuviera al alcance del oído de ella diciendo esta frase, nunca habría corrido hacia alguien tan rápido en mi vida”, “Sólo es un *poco* famosa, no te preocupes”, “Soy voluntario”, “Es el TikTok con el que más me identifico que he visto”, “La forma en que hubiese corrido a ella”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus fanáticos en la red social.