La escapada romántica de Luis Miguel y su nueva novia, Paloma Cuevas: Por primera vez se muestran en público





09/06/2023 - 18:55:39

Infobae.- Luis Miguel está pasando por un buen momento laboral y personal. Mientras se prepara para volver a los escenarios con una gira mundial que comenzará en la Argentina en agosto próximo, el cantante de 53 años disfruta de su nueva relación amorosa con la empresaria y diseñadora española Paloma Cuevas. El Sol de México se mostró con su pareja en público, luego de que apareciera en abril pasado una fotografía en el aeropuerto de Madrid, a punto de tomar un vuelo privado hacia sus primeras vacaciones. En esta oportunidad, ambos viajaron a París para asistir a la boda del hijo de la diseñadora Rosa Clará, Daniel, con la economista Anne-Marie Colling. Paloma es amiga íntima de la familia de la mencionada modista ya que mantienen un vínculo laboral desde hace años. La revista Hola! publicó en la portada la primera fotografía del artista y su novia en la ciudad francesa. “Paloma y Luis Miguel, un paso más en su relación. Sus imágenes más románticas en París”, tituló la revista. Lo llamativo es que el cantante, dueño de un perfil bajo, decidió repostear en sus redes sociales estas fotos con su nuevo amor. Las fotografías fueron sacadas mientras la pareja caminaba por las calles de París luego de asistir a la fiesta preboda. Con un look total black, ambos posaron muy sonrientes, súper relajados, agarrados de las manos. De esta manera, dejaron en evidencia que están pasando por un excelente momento en su vínculo amoroso. Paloma Cuevas es una conocida diseñadora de 50 años que estuvo casada durante más de veinte años con el torero Enrique Ponce, con quien tuvo dos hijas, Paloma y Bianca. Hace dos años se divorciaron en medio de un escándalo por una infidelidad de parte del torero. Ahora volvió a apostar al amor de la mano del popular intérprete. El vínculo entre ellos nació años atrás como una amistad entre dos matrimonios, cuando ella estaba en pareja con Ponce y Luis Miguel con Aracely Arámbula, con quien tuvo a Miguel y Daniel. Por caso, Cuevas y Ponce son los padrinos de Miguel. En el plano laboral, Luis Miguel comenzará su tour mundial en la Argentina con shows en el 3, 4, 6, 8, 12, 15, 16 y 17 de agosto en el Movistar Arena. Tras su paso por Buenos Aires, el artista seguirá en Santiago de Chile el 21, 22 y 23 de agosto, para después continuar a Estados Unidos. El tour lo tendrá varios meses por el mundo, diferentes países y culturas para finalizar el 17 de diciembre en México, en la ciudad de Guadalajara. El tour que dará El Sol de México tiene pautados más de 40 recitales. Luis Miguel no toca en el país desde 2019, cuando ofreció una serie de conciertos en el marco de su gira México por siempre, que significó su regreso a los escenarios mientras se daba a conocer la serie sobre su vida protagonizada por Diego Boneta. Cabe destacar que el artista ha roto récords de asistencia en cada una de sus giras mundiales y ha recibido numerosos premios. En el Auditorio Nacional, el foro más importante de México, estableció récords de asistencia con 226 presentaciones en este escenario, que hasta la fecha no han sido superados. También ha sido reconocido por tener la gira más larga y taquillera que un artista latino ha realizado, Luis Miguel Tour, iniciada en el 2010, la cual duró tres años y presentó 223 shows en todo el mundo.