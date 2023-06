Policía da de baja a capitán Alberti, que pasó de héroe a atracador





09/06/2023 - 18:36:57

Página Siete.- El inspector de la Policía Boliviana, general Ricardo Pérez, informó este viernes que el Tribunal Disciplinario de esa institución dictó la baja definitiva del capitán Javier Alberti, oficial involucrado en diferentes hechos delictivos, desde extorsiones hasta narcotráfico. Se trata de una sentencia de primera instancia que puede ser apelada, pero además tiene otros procesos pendientes, dos de ellos en la vía penal. En 2019, el ahora expolicía fue considerado como un héroe por supuestamente salvar la vida de un joven que pretendía saltar desde un puente en La Paz. Pero en marzo de este año fue enviado a la cárcel luego de ser grabado durante un atraco a un presunto comprador de autos chutos o indocumentados. Los antecedentes del excapitán vienen desde 2009 y según el registro disciplinario se lo procesó en 14 oportunidades, pero en ninguna se lo había sancionado antes. “Todos los procesos disciplinarios que hay contra el señor Alberti se están sustanciando en los tribunales disciplinarios donde se le presentaron denuncias, en Oruro y Santa Cruz. Se trata de una baja en primera instancia, por la falta de deserción, la sanción debe ser ejecutoriada por el Tribunal Disciplinario Superior”, informó Pérez. El general explicó que se trata de un caso iniciado en el departamento de Oruro, en el que Alberti fue procesado por no presentarse a trabajar durante varios días. Esas faltas, según los antecedentes en la justicia ordinaria, tendrían relación a un caso de robo agravado de una camioneta, en Chile, y que posteriormente fue internada a Bolivia por Alberti. El investigador chileno, Hugo Bustos, miembro de un grupo de recuperación de vehículos robados en su país, localizó el motorizado por el sistema de georreferenciación satelital (GPS), cuando los dueños del motorizado se contactaron con Alberti, según reportó la Fiscalía, el excapitán pidió 5.000 dólares para devolverlo. Fue por este caso que Alberti fue encarcelado también en 2022, pero un juez dispuso su libertada y había regresado a trabajar. Dilación del proceso Pérez señaló que lamentablemente varios de los oficiales procesados recurren a diferentes figuras legales para frenar las posibles sanciones disciplinarias. En gran parte de los casos, los policías pasan ante el tribunal disciplinario a consecuencia de una denuncia en la vía ordinaria, como el caso de Alberti y el teniente coronel Raúl Cabezas, quienes fueron denunciados por la venta de los autos robados de Chile. Los abogados de los uniformados recurren a incidentes legales para se paralice la investigación o juicio en el tribunal policial disciplinario, hasta que el proceso penal concluya, lo que puede demorar años debido a la retardación de justicia que hay en el país. De esta manera, aunque inicialmente incluso hayan sido enviados a cárcel, los policías logran salir y piden ser restituidos a sus cargos, porque no existe sanción ejecutoriada que se los impida. “En algunos casos, los procesados recurren a la presentación de acciones de inconstitucionalidad de uno o varios artículos de la Ley 101 (de Régimen Disciplinario de la Policía) y como señala el código procesal, el caso debe esperar hasta que el Tribunal Constitucional emita un fallo”, señaló Pérez. En tanto, los “presuntos” policías corruptos vuelven a vestir el uniforme y percibir su salario. El Inspector también se refirió al caso del coronel Cabezas, quien luego del escándalo internacional, en el que se vio envuelto en 2022, por tener en su poder un auto robado en Chile, el mismo logró su libertad y regresó a trabajar a la Policía de Santa Cruz. De forma preliminar se conoce que el caso fue rechazado en su favor, en la vía penal, y en lo disciplinario se dictó una resolución de absolución, la que será apelada por la Fiscalía Policial, señaló Pérez. 14 denuncias Según datos proporcionados por el Comando de la Policía a Página Siete, Alberti fue denunciado en 14 oportunidades, como figura en su hoja de vida. Siete casos llegaron a los tribunales disciplinarios, en otras siete ocasiones, las denuncias fueron rechazadas por conciliaciones con los demandantes o el abandono de los mismos ante la dilación del caso. El primer proceso abierto contra Alberti se dio en 2009, cuando él tenía el grado de subteniente y fue sorprendido traficando 59 kilos de cocaína. Por ese hecho, fue procesado por tráfico de sustancias controladas y enviado al penal de Palmasola, en Santa Cruz. Permaneció recluido hasta 2012 y en el registro policial figura una sanción disciplinaria de “retiro indefinido”, pero no se tiene los documentos que explican su reincorporación.