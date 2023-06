Exportaciones de la Comunidad Andina crecieron en 19,5% en 2022





En 2022, las exportaciones de los países miembros de la Comunidad Andina al mundo alcanzaron los más de $us 163.012 millones, lo que representa un incremento del 19,5% respecto a las ventas en 2021, informó el secretario general a.i. de la CAN, Diego Caicedo. Citado en un reporte institucional, Caicedo resaltó que las exportaciones de Bolivia al mundo crecieron en 21,6%, de Colombia 38,3%, de Ecuador 24,3 y de Perú, 3,4%. De acuerdo con las estadísticas elaboradas por la Secretaría General de la CAN, además de las materias primas que tradicionalmente se exportan desde la región andina al mundo, como aceites crudos de petróleo y minerales de cobre, figuran otros como café, plátanos, preparaciones y conservas de camarones y langostinos. Asimismo, el secretario general destacó que las exportaciones intracomunitarias también aumentaron en 22,7%, al pasar de $us 8.667 millones en 2021 a $us 10.632 millones en 2022. En el ámbito de los productos exportados intracomunitariamente se destaca el aceite de soja, aceites crudos de petróleo y además productos con valor agregado como tableros de madera, preparaciones para la alimentación de animales, alambre de cobre refinado, entre otros.